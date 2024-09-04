Могилевчанка пообедала в столовой и попала в больницу на неделю

Могилевчанка пообедала в столовой и попала в больницу на неделю6
- 4.09.2024, 14:58
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Подхватила сальмонеллез.
Женщина пообедала в могилевской столовой и заразилась сальмонеллезом, поэтому пошла в суд за компенсацией. О результате заседания рассказали в пресс-службе Могилевского областного суда.
Женщина обедала в столовой, принадлежащей частной фирме, 25 апреля этого года.
«Почувствовав вечером себя плохо, вызвала скорую медицинскую помощь, после чего была госпитализирована в учреждение здравоохранения с диагнозом „сальмонеллез гастроэнтероколитический вариант средней тяжести“», — рассказали в суде.
В результате такого обеда женщина провела неделю в стационаре, а после выписки была вынуждена придерживаться диеты и принимать лекарства. Столовую же закрыли после проверки санстанции, фирму привлекли к административной ответственности.
Женщина обратилась с иском в суд, чтобы взыскать со столовой 2000 рублей компенсации морального вреда, расходы на лекарства в размере 97,75 рубля, а также оплату юридической помощи.
Представитель фирмы-ответчика исковые требования признал частично и просил суд снизить размер денежной компенсации морального вреда — так и вышло.
В итоге решением суда Ленинского района Могилева с ответчика в пользу истицы взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 1500 рублей, расходы по приобретению лекарственных препаратов в размере 97 рублей 75 копеек, расходы по оказанию юридической помощи в размере 200 рублей. Также разрешен вопрос по судебным расходам.
Решение суда вступило в законную силу.