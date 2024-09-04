закрыть
4 сентября 2024, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могилевчанка пообедала в столовой и попала в больницу на неделю

6
  • 4.09.2024, 14:58
  • 1,840
Могилевчанка пообедала в столовой и попала в больницу на неделю

Подхватила сальмонеллез.

Женщина пообедала в могилевской столовой и заразилась сальмонеллезом, поэтому пошла в суд за компенсацией. О результате заседания рассказали в пресс-службе Могилевского областного суда.

Женщина обедала в столовой, принадлежащей частной фирме, 25 апреля этого года.

«Почувствовав вечером себя плохо, вызвала скорую медицинскую помощь, после чего была госпитализирована в учреждение здравоохранения с диагнозом „сальмонеллез гастроэнтероколитический вариант средней тяжести“», — рассказали в суде.

В результате такого обеда женщина провела неделю в стационаре, а после выписки была вынуждена придерживаться диеты и принимать лекарства. Столовую же закрыли после проверки санстанции, фирму привлекли к административной ответственности.

Женщина обратилась с иском в суд, чтобы взыскать со столовой 2000 рублей компенсации морального вреда, расходы на лекарства в размере 97,75 рубля, а также оплату юридической помощи.

Представитель фирмы-ответчика исковые требования признал частично и просил суд снизить размер денежной компенсации морального вреда — так и вышло.

В итоге решением суда Ленинского района Могилева с ответчика в пользу истицы взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 1500 рублей, расходы по приобретению лекарственных препаратов в размере 97 рублей 75 копеек, расходы по оказанию юридической помощи в размере 200 рублей. Также разрешен вопрос по судебным расходам.

Решение суда вступило в законную силу.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип