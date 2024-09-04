Верховная Рада Украины уволила четырех министров 4.09.2024, 15:13

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И провалила две отставки.

В среду, 3 сентября, Верховная Рада уволила с должностей ряд министров украинского правительства, при этом несколько громких отставок не набрали голосов, пишет New Voice.

В частности сегодня были уволены:

Александр Камышин — с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Источник Суспільного в Слуге народа сообщил, что Камышина планируют перевести на работу в Офис президента, вероятно стратегическим советником. Украинская правда сообщала, что Камышин может заменить Ростислава Шурму на должности заместителя председателя ОП.

Ольга Стефанишина — с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее народный депутат Ярослав Железняк предположил, что Министерство юстиции объединят с офисом вице-премьера по евроинтеграции, а Стефанишина может возглавить это объединенное ведомство. Аналогичной информацией располагает и Общественное.

Руслан Стрелец — с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Денис Малюська — с должности министра юстиции. Министерство юстиции, как ожидается, могут объединить с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Из-за нехватки голосов 3 сентября Раде не удалось уволить:

Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины (225 голосов вместо 226)

Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (214 голосов вместо 226).

Кроме того, Верховная Рада пока не рассмотрела заявление об отставке главы МИД Дмитрия Кулебы, которое он также уже подал. Поэтому пока он остается министром иностранных дел Украины. «На Кулебе что-то пошло не так. Остановили рассмотрение и объявили перерыв. Против выступили „слуги“, которые понимали, что она [отставка] провалится», — сообщил из пленарного зала нардеп Ярослав Железняк.

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