В Лиозно 16-летний подросток на мотоцикле ушел от погони гаишников

В Лиозно 16-летний подросток на мотоцикле ушел от погони гаишников2
- 4.09.2024, 15:21
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Мотоциклист скрылся в одном из дворов.
В Лиозно сотрудники ГАИ заметили на Шоссейной улице мотоцикл без регистрационных знаков. Милиционеры потребовали от водителя остановиться, но тот, наоборот, ускорился.
Гаишники гонялись за мотоциклистом по всему поселку. На видео заметно, что водитель хорошо знал местность. В итоге мотоциклист скрылся в одном из дворов.
Каким образом милиционеры все-таки задержали водителя, не сообщается. Мотоциклистом оказался 16-летний парень без прав. Он решил покататься на отцовском «Минске», пока родителей не было дома.
Теперь на отца составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а подросток теперь на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.