Украинские десантники взяли в плен передовой отряд из 9 россиян 4.09.2024, 15:51

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Здание с оккупантами было окружено и взято под огневой контроль.

Украинские десантники захватили в плен передовой отряд российских солдат на одном из участков фронта. Об этом сообщила пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

«9 российских оккупантов взяли на днях в плен десантники нашей бригады. Благодаря разведке удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника. Здание было окружено и взято под огневой контроль. После определенных размышлений россиянки приняли единственное верное в таком случае решение — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники при помощи дронов разносят здание-убежище с россиянами, а затем берут выходы под контроль. У врага не остается выбора, кроме как сдаться, чтобы выжить. Они выбирают плен и выходят с поднятыми руками.

«46 бригада сделала свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину», — отметили в бригаде.

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