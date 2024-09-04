закрыть
4 сентября 2024, среда, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники взяли в плен передовой отряд из 9 россиян

  • 4.09.2024, 15:51
  • 2,336
Украинские десантники взяли в плен передовой отряд из 9 россиян

Здание с оккупантами было окружено и взято под огневой контроль.

Украинские десантники захватили в плен передовой отряд российских солдат на одном из участков фронта. Об этом сообщила пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

«9 российских оккупантов взяли на днях в плен десантники нашей бригады. Благодаря разведке удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника. Здание было окружено и взято под огневой контроль. После определенных размышлений россиянки приняли единственное верное в таком случае решение — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники при помощи дронов разносят здание-убежище с россиянами, а затем берут выходы под контроль. У врага не остается выбора, кроме как сдаться, чтобы выжить. Они выбирают плен и выходят с поднятыми руками.

«46 бригада сделала свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину», — отметили в бригаде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип