«За год процентный доход составит около трех тысяч евро» 6 4.09.2024, 15:59

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Как белорусы зарабатывают на депозитах за границей.

Релоканты поделились своими опытом хранения денег в зарубежных банках и доходами от вкладов. Devby.io опубликовал три кейса.

Турция: «Держать деньги на депозитах выгодно несмотря на колебания курса»

— Около трех лет живу в Турции, работаю на иностранную компанию. Зарплату получаю в долларах.

В этом году открыл банковский депозит. Решил это сделать после того, как сильно выросла местная ставка рефинансирования. Сейчас она составляет около 50%. В то же время курсы валют растут не сильно, что позволяет получать хорошую выгоду от депозита.

Особенность моего — гарантированная защита от роста курса доллара. Это значит, что банк берет на себя риски в случае роста курса доллара к турецкой лире. То есть в худшем случае (при сильной девальвации) вкладчик на момент окончания срока действия депозита ничего не потеряет при пересчете суммы сбережений в валюту.

Срок действия таких депозитов, как правило, 3, 6 или 12 месяцев с автоматическим продлением. Ставка по таким депозитам обычно ниже, чем по обычным вкладам, но и риски ниже.

Например, доходность по вкладам без гарантированной защиты от роста курса составляет 40-45%. В моем случае — 35%. Доходность по таким депозитам снижается, раньше она была 42%. Но все равно пока достаточно выгодно.

Допустим, я открываю депозит на сумму 30 тысяч лир под ставку 35% на 12 месяцев с защитой от роста курса. На момент открытия вклада курс составляет 30 лир за доллар. То есть на депозите на момент открытия вклада будет 1000 долларов в эквиваленте.

Через год я планирую вернуть назад всю сумму с процентами — 30000*1,35 = 40,5 тысячи лир.

Но если через год курс вдруг вырастет до 60 лир за доллар, банк вернет мне не 40,5 тысяч лир, а 60*1000 долларов — 60 тысяч лир. По сути я ничего не потеряю (кроме разницы курсов покупки и продажи валюты).

Из-за того что курс доллара в последнее время рос не так быстро, получилась неплохая прибыль. Например, у меня за квартал прибыль при пересчете суммы сбережений в доллары — около 8% (правда, без учета годового налога в 15% от суммы дохода).

Кроме того, в последние две недели местная валюта слабеет, сейчас курс — 34 лиры за доллар. Поэтому в новом периоде уже не будет такой доходности.

Депозит я открывал на три месяца, потом продлил на тот же срок. На 12 месяцев открывать не выгодно — капитализация процентов происходит в конце срока и девальвационные риски выше. Вклад можно пополнять без ограничений по суммам.

Вообще депозиты в Турции в этом году стали очень популярны из-за кризиса на рынке недвижимости. Жители страны обычно предпочитали вкладывать деньги в строительство, чтобы затем перепродавать жилье или сдавать его в аренду. Сейчас спрос на аренду и на покупку жилья сильно упал и гораздо выгоднее стало держать деньги на депозитах. К тому же минимум рисков и налогов по сравнению с недвижимостью.

ОАЭ: «Держу в банке шестизначную сумму в дирхамах»

— В ОАЭ множество банков, и если выбрать любой из самых крупных, то проценты там будут не очень интересные — около 0,2% годовых.

Но иногда на рынок заходят новые банки и предлагают более любопытные условия. Например, есть онлайн-банк Wio, который предлагает 5% годовых в дирхамах.

Дирхам — национальная валюта ОАЭ. В начале сентября 2024 года примерный курс: 1 доллар = 3,7 дирхама.

Работает это следующим образом. Мне приходит зарплата в дирхамах на счет в одном из крупных банков. После оплаты расходов (коммуналка, интернет, кредитная карта) я перевожу оставшиеся деньги на сберегательный счет в Wio. И каждый месяц банк начисляет мне проценты.

Сейчас на счете в Wio я держу шестизначную сумму в дирхамах, но планирую половину перевести в акции и ETF (биржевый инвестиционный фонд).

Деньги я могу забрать в любой момент и перевести их со сберегательного аккаунта на дебетовый аккаунт без штрафных санкций. Также есть опция получать доходность 5,5% годовых, но в этом случаи необходимо разместить средства на определенный срок. Если потом деньги потребуется забрать, то штрафа не будет, но доходность автоматически снизится до 4%.

Еще один важный момент. Для расчетов за товары и услуги я использую кредитную карту с кэшбеком. Когда приходит зарплата, я перевожу часть денег на нее. И мне не надо платить проценты, так как я погашаю задолженность в течение месяца. Таким образом, с учетом кэшбека чисто теоретически мой доход от депозита получается даже выше 5% годовых.

Литва: «Открыл 12 депозитов на разные сроки»

— Живу в Литве четыре года, работаю в продуктовой компании. Депозитами заинтересовался в сентябре 2023 года. Решил открыть вклад, так как суммы накоплений недостаточно для покупки адекватного жилья в Вильнюсе. Например, трехкомнатная квартира в новом районе недалеко от центра стоит около 250 тысяч евро.

Вкладываться в акции и подобные финансовые инструменты пока не рискую, так как рынок колбасит из-за войны и перспектив выборов в США.

В Литве депозит — это контракт на определенную сумму со сроками. Старые вклады пополнять нельзя. Их можно только продлевать по окончании срока или закрывать досрочно, потеряв все проценты.

Поэтому практически каждый месяц я открываю новый депозит, когда получаю зарплату и пополняю счет наличными

На сегодняшний день у меня открыто 12 депозитов в евро в Swedbank на общую сумму более 150 тысяч евро. Это зарплата плюс деньги, которые удалось привезти из Беларуси.

Условиями доволен, так как депозиты частично компенсируют инфляцию. Ставки по моим вкладам составляют 2,5-3,5% годовых, в зависимости от срока вклада и того, когда он был открыт. В прошлом году ставки были выше, сейчас инфляция в еврозоне снижается, следом за ней снижают и ставки.

Большая часть вкладов закончится в конце осени. Буду думать, что делать с деньгами. За год процентный доход составит около 3 тысяч евро.

Добавлю, что в Литве доход от депозитов до 500 евро в год не облагается налогом. С дохода выше нужно заплатить налог 20%. Банки сами подают информацию в налоговую перед подачей годовой декларации, это удобно.

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