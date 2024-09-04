Политолог: СБУ создала мощный обменный фонд из российских агентов 1 4.09.2024, 16:09

Попытки россиян развязать «диверсионную войну» потерпели провал.

Задержав сеть агентов, которую возглавлял экснардеп-регионал, СБУ предотвратила ряд диверсий — это серьезный успех подчиненных Василия Малюка.

Об этом политолог Алексей Голобуцкий сообщил в блоге на «Цензор.нет».

Эксперт подчеркивает, что попытки россиян развязать в Украине полномасштабную «диверсионную войну» терпят провал.

«В последние дни Россия усилила ракетные атаки. По моим данным это должно было совпасть и с рядом диверсий, которые готовили российские агенты. В ФСБ делали серьезную ставку на данную группу, о чем свидетельствует и экс-нардеп во главе. При этом проведя задержания на опережение, команда Малюка предотвратила значительное количество диверсий и заказных убийств, спасая жизни многих людей», — считает политолог.

Голобуцкий акцентирует, что на фоне постоянных арестов своих людей, спецслужбы РФ, несмотря на значительные усилия, имеют серьезные проблемы с вербовкой новых агентов.

«С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила почти 80 агентурных сетей и задержала более 300 их участников. Оперативные задержания важны не только, чтобы наказать конкретных преступников. Это и сигнал другим приспешникам врага о неотвратимости наказания», — пишет эксперт.

«СБУ создала мощный обменный фонд из российских агентов. После того, как из предателей вытягивают всю важную информацию, их могут менять, спасая из плена наших героев. Впрочем, россияне часто не хотят вызволять своих агентов, особенно из числа украинцев-предателей. Поэтому экс-нардеп-регионал с подельниками имеет все шансы провести остаток своей жизни за решеткой», — резюмирует политолог.

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