В Беларуси 3 сентября перекрыто 26 температурных рекордов 1 4.09.2024, 16:42

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В том числе почти 90-летней давности.

Пятый день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются температурные рекорды. 3 сентября перекрыто 26 локальных температурных максимумов, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Витебске пал рекорд, державшийся с 1938 года (29,1 против 28,5 градуса).

Жарче всего было в Гомеле — 30,8 градуса. Здесь переписан экстремум 2002 года (28,9 градуса).

В Могилеве рекорд дня продержался 28 лет (30,5 градуса против 28,7 градуса).

30 и выше градусов с рекордами было также в Пинске — 30,5 (29,8 в 1961-м), Высоком — 30,2 (29,1 в 1983-м), Костюковичах — 30,1 (28 в 1996-м), на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 30 (27,4 в 2018-м), в Октябрьском — 30 (28,9 в 1983-м), Лельчицах — 30 (29,2 в 1983-м).

Новые максимумы зафиксированы в Брагине — 29,8 (29,7 в 2019 году), Пружанах — 29,8 (29,6 в 1961-м), Ганцевичах — 29,7 (27,9 в 1983-м), Ивацевичах — 29,7 (28,9 в 1983-м), Березино — 29,5 (28,1 в 1983-м), Горках — 29,5 (28,1 в 1996-м), Столбцах — 29,4 (28,2 в 1996-м), Славгороде — 29,3 (28 в 1968-м), Слуцке — 29,2 (27,6 в 1983-м).

Прохладнее, но тоже с рекордами было в Бобруйске — 28,9 (28,3 в 1983-м), Борисове — 28,9 (28,4 в 1996-м), Сенно — 28,7 (27 в 1996-м), Лепеле — 28,7 (27,9 в 1996-м), Жлобине — 28,6 (28,4 в 1968-м), Мстиславле — 28,5 (26,8 в 2019-м), Кличеве — 28,3 (27,8 в 1983-м) и Полоцке — 27,9 (27,5 в 1996-м).

Повторились экстремумы в Житковичах (29,3 градуса в 1961 году) и Езерище (27,6 в 1996-м).

Абсолютный рекорд дня — 32,2 градуса в 1961 году в Гродно.

Всего за пять дней обновилось 38 температурных рекордов.

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