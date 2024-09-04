Российская пропаганда бьет тревогу.

Российские военкоры бьют тревогу — заканчиваются войска.

Из-за больших потерь и падения количества желающих идти на «СВО» властям приходится платить за подписание контракта уже по 2,1 - 2,3 млн рублей, но и это уже не спасает ситуацию.

При этом Кремль боится проводить мобилизацию и считает, что она может привести к бунту. Поэтому затягивает новую волну до последнего.

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