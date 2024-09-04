закрыть
4 сентября 2024, среда, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-клоуны

1
  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 4.09.2024, 16:49
  • 3,680
Z-клоуны

Российская пропаганда бьет тревогу.

Российские военкоры бьют тревогу — заканчиваются войска.

Из-за больших потерь и падения количества желающих идти на «СВО» властям приходится платить за подписание контракта уже по 2,1 - 2,3 млн рублей, но и это уже не спасает ситуацию.

При этом Кремль боится проводить мобилизацию и считает, что она может привести к бунту. Поэтому затягивает новую волну до последнего.

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип