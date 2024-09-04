Z-клоуны1
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 4.09.2024, 16:49
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Российская пропаганда бьет тревогу.
Российские военкоры бьют тревогу — заканчиваются войска.
Из-за больших потерь и падения количества желающих идти на «СВО» властям приходится платить за подписание контракта уже по 2,1 - 2,3 млн рублей, но и это уже не спасает ситуацию.
При этом Кремль боится проводить мобилизацию и считает, что она может привести к бунту. Поэтому затягивает новую волну до последнего.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»