Украинские бойцы эффектно уничтожили колонну российской бронетехники
- 4.09.2024, 17:07
Противнику нанесен значительный урон.
Украинские военные продолжают успешно уничтожать колонны российской техники, нанося значительный урон противнику и срывая его планы.
Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого продемонстрировали новое видео, на котором видно разгромленную колонну россиян под Покровском.
Это видео было опубликовано на странице бригады в Facebook.
«Бойцы 21-го отдельного батальона специального назначения Отдельной президентской бригады при поддержке 59-й ОМПБр разбили колонну российской техники на Покровском направлении», — говорится в комментарии к видео.