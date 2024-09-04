Украинские бойцы эффектно уничтожили колонну российской бронетехники 4.09.2024, 17:07

Противнику нанесен значительный урон.

Украинские военные продолжают успешно уничтожать колонны российской техники, нанося значительный урон противнику и срывая его планы.

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого продемонстрировали новое видео, на котором видно разгромленную колонну россиян под Покровском.

Это видео было опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Бойцы 21-го отдельного батальона специального назначения Отдельной президентской бригады при поддержке 59-й ОМПБр разбили колонну российской техники на Покровском направлении», — говорится в комментарии к видео.

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