Посольство Беларуси в Пакистане приостановило работу консульской службы
- 4.09.2024, 17:31
По техническим причинам.
С 4 сентября посольство Беларуси в Пакистане временно приостанавливает работу консульской службы из-за «по техническим причинам». В связи с этим прекращается выдача виз и документов, а также выполнение других консульских функций.
В случае экстренных ситуаций гражданам Беларуси советуют обращаться в посольство через электронную почту или по телефону, сообщается в официальном уведомлении.