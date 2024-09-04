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Посольство Беларуси в Пакистане приостановило работу консульской службы

  • 4.09.2024, 17:31
Посольство Беларуси в Пакистане приостановило работу консульской службы

По техническим причинам.

С 4 сентября посольство Беларуси в Пакистане временно приостанавливает работу консульской службы из-за «по техническим причинам». В связи с этим прекращается выдача виз и документов, а также выполнение других консульских функций.

В случае экстренных ситуаций гражданам Беларуси советуют обращаться в посольство через электронную почту или по телефону, сообщается в официальном уведомлении.

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