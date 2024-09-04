Минчанин лишился почти 400 рублей после поездки на каршеринге 4.09.2024, 17:50

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Нюанс в одной кнопке.

Белорус воспользовался услугой каршеринга, проехав на арендованной машине пару часов. А потом завершил поездку, нажав не на ту кнопку. В итоге это привело к списанию со счета Алексея (так зовут водителя) почти 400 рублей.

По словам Алексея, в приложении фирмы каршеринга было две кнопки — «Завершить» и «Закрыть машину и приостановить». «Я почему-то подумал, что если у тебя абонемент, то в случае использования «Закрыть и приостановить» по окончании действия абонемента аренда закончится», — поделился белорус, передает портал Onliner.

Аренда машины оказалась незавершенной, и в течение нескольких дней со счета белоруса списывались деньги. «Захожу [в интернет-банкинг] и смотрю, что постоянно идет попытка списать средства с карты, по 10 рублей. Это выглядело как глюк. Захожу в приложение, вижу: 170 рублей, а всего набежало почти 400 рублей», — рассказал мужчина.

Он связался с оператором каршеринга Multimotors, где ему сообщили, что водитель поставил арендованную машину в режим парковки. Его остановили тогда, когда в компании обратили внимание на долгосрочную парковку и набежала крупная сумма.

Со слов Алексея, дополнительного сообщения о переходе в режим платной парковки он не получил и думал, что по завершении абонемента аренда завершилась. Водитель хотел вернуть деньги, так как машиной не пользовался, однако в компании ему пояснили, что это сделать нельзя: авто было на стоянке.

Что рассказал оператор

В компании пояснили, что если человек нажимает в приложении «Закрыть» автомобиль, то есть поставить в режим платной парковки, появляется дополнительное сообщение «Вы действительно хотите закрыть машину и перевести вашу аренду в режим парковки?». В Multimotors также рассказали, что при переходе машины в режим «Ожидание» пользователю на телефон отправляют push-уведомления для напоминания о платной парковке.

«А если простой больше двух часов, техподдержка набирает клиенту, чтобы уточнить, все ли хорошо», — добавили представители сервиса. Они рассказали, что в случившейся с Алексеем ситуации не только отправили 14 push-уведомлений ему, но и пытались связаться с ним, однако телефон пользователя был недоступен.

А так как машина просто простаивала, сервис не мог передать ее в аренду другим клиентам, а значит, зарабатывать. «Тем не менее затраты на автомобиль все равно шли. Это и страховки, и платежи финансовым организациям, и другие», — перечислили в компании.

Поэтому «период бронирования автомобиля должен быть оплачен пользователем по действующим тарифам сервиса Multimotors», добавили там.

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