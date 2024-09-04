Биткоин упал ниже $56 000 1 4.09.2024, 17:56

Цены на другие криптовалюты также снизились.

В среду, 4 сентября, стоимость биткоина (ВТС) упала до $55 594, Ethereum – до $2306. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, пишет liga.net.

К моменту написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $56 770, Ethereum — $2400. За сутки биткоин упал на 3,86%, Ethereum — на 4,44%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Больше всего снизились цены на Solana, Ethereum и BNB.

На фоне снижения цен криптоактивов увеличился объем ликвидаций по фьючерсным контрактам. Суточный показатель составил $197,58 млн.

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