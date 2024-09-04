МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
- 4.09.2024, 18:20
Президент Латвии также заявил о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.
Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России.
«Чтобы защитить себя <...> Украина нуждается в дальнобойном оружии и отсутствии ограничений на его использование», — написала она в Х. Так министр поддержала заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.