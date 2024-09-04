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МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

  • 4.09.2024, 18:20
МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

Президент Латвии также заявил о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России.

«Чтобы защитить себя <...> Украина нуждается в дальнобойном оружии и отсутствии ограничений на его использование», — написала она в Х. Так министр поддержала заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.

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