Лавров просит не смеяться над российскими «красными линиями» 1 4.09.2024, 18:29

1,394

Сергей Лавров

При этом он «не удивится», если США предоставят Украине крылатые ракеты JASSM.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможную поставку американских ракет большой дальности Украине, в очередной раз напомнил Соединенным Штатам о российских «красных линиях». Он считает, что Вашингтон теряет «ощущение взаимного сдерживания», лежавшее в основе баланса безопасности между Москвой и Вашингтоном со времен Холодной войны, сообщает Reuters.

«Они должны понимать — они шутят о наших красных линиях. Они не должны шутить о наших красных линиях», — заявил Лавров российским пропагандистам.

По его словам, у западных чиновников заложено «генетическое убеждение, что их никто не будет трогать». Лавров высказал мнение, что якобы потеря США «ощущения взаимного сдерживания» опасна.

Также он добавил, что «не удивится», если Вашингтон решит поставить Украине крылатые ракеты класса «воздух-земля» (JASSM). В Reuters отмечали, что поставки JASSM могут существенно изменить стратегическое развитие войны, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости этого вооружения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com