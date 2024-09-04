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Лавров просит не смеяться над российскими «красными линиями»

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  • 4.09.2024, 18:29
  • 1,394
Лавров просит не смеяться над российскими «красными линиями»
Сергей Лавров

При этом он «не удивится», если США предоставят Украине крылатые ракеты JASSM.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможную поставку американских ракет большой дальности Украине, в очередной раз напомнил Соединенным Штатам о российских «красных линиях». Он считает, что Вашингтон теряет «ощущение взаимного сдерживания», лежавшее в основе баланса безопасности между Москвой и Вашингтоном со времен Холодной войны, сообщает Reuters.

«Они должны понимать — они шутят о наших красных линиях. Они не должны шутить о наших красных линиях», — заявил Лавров российским пропагандистам.

По его словам, у западных чиновников заложено «генетическое убеждение, что их никто не будет трогать». Лавров высказал мнение, что якобы потеря США «ощущения взаимного сдерживания» опасна.

Также он добавил, что «не удивится», если Вашингтон решит поставить Украине крылатые ракеты класса «воздух-земля» (JASSM). В Reuters отмечали, что поставки JASSM могут существенно изменить стратегическое развитие войны, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости этого вооружения.

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