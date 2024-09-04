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Цена нефти Brent опустились до $72,85 за баррель

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  • 4.09.2024, 18:50
Цена нефти Brent опустились до $72,85 за баррель

Котировки обновляют минимумы с конца прошлого года.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на $0,9 (1,22%) до $72,85 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 17:41 по Минску.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,61 (0,87%), достигнув $69,73 за баррель.

До этого 4 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с 13 декабря прошлого года – до $72,96 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 10:20 по Минску. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI опустился до $69,47 за баррель.

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