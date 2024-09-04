Российский рубль рухнул рекордно за два года 2 4.09.2024, 19:10

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Из-за острой нехватки юаней.

Российский валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение на фоне нарастающей нехватки китайских юаней — де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов, передает The Moscow Times.

Курс юаня на Московской бирже к 15:07 по Минску подскочил на 7,2% и достиг 13,0389 рубля за юань — максимальной отметки с апреля. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6 июля 2022 года (тогда юань завершил торги ростом на 9,1%).

По состоянию на 15:33 по Минску юань откатился к отметке 12,83 рубля и прибавил 5,6% по отношению к уровням на закрытии торгов во вторник. Доллар и евро на межбанковском рынке, согласно котировкам LSEG, подорожали на 2% — до 89,45 и 98,79 рубля соответственно.

На российском рынке сохраняется «устойчивый дефицит» юаней, описывает ситуацию главный аналитик ПСБ Денис Попов. Стоимость репо в китайской валюте на межбанке в среду взлетала до умопомрачительных 400% годовых — столько кредитные организации были готовы заплатить, чтобы занять юани друг у друга на один день.

Рынок юаневой ликвидности в России просто «разорвало», причем день ото дня ситуация становится хуже, констатирует Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Резкий рост ставок по юаням начался в пятницу, 30 августа, когда они подскочили в пять раз — с 8,5% до 42,15%. В понедельник это было уже 52,5%, а во вторник — 60%.

Массовые блокировки платежей китайскими банками и постепенное перекрытие альтернативных каналов валютных транзакций привели к тому, что юаней в экономику поступает все меньше и меньше. Свободных юаневых средств у банков «практически нет», а кредитование в китайской валюте де-факто остановилось, сетует старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов. Ситуация усугубляется спросом на юани от крупных участников рынка, указывает Попов из ПСБ: «Так, вчера „Роснефть“ завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность».

«Проблема остается острой», и ожидать ее разрешения в ближайшее время не стоит, пессимистичен Скворцов из «Сбера». Надежды на то, что банковские платежи будут разблокированы после визита в Пекин Владимира Путина, не оправдались: напротив, Bank of China перестал обслуживать юаневые операции на Мосбирже, а объем «зависших» переводов достиг десятков миллиардов юаней. От отчаяния российские власти начали задумываться о торговле с Китаем бартером или в криптовалютах, а некоторым импортерам пришлось расплачиваться за китайские товары золотыми слитками, которые они были вынуждены везти в Гонконг.

На валютном рынке в сентябре все может стать еще хуже, поскольку российский ЦБ резко сокращает интервенции для поддержки рубля, предупреждает Попов из ПСБ: если в августе регулятор продавал на бирже юаней на $82,4 млн в день, то в сентябре — лишь на $2,3 млн, то есть в 36 раз меньше.

«Скорее всего, осенью будет наблюдаться плавная девальвация российской валюты», — прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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