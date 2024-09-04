На перекрестке в Минске байкер влетел в легковушку

На перекрестке в Минске байкер влетел в легковушку3
- 4.09.2024, 19:18
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Момент аварии попал на камеру наблюдения.
Авария с участием мотоциклиста произошла днем 4 сентября в Минске. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
По предварительной информации столичной ГАИ, 31-летний водитель мотоцикла Honda на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль Honda.
Байкер получил в аварии травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу для обследования.