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На перекрестке в Минске байкер влетел в легковушку

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  • 4.09.2024, 19:18
  • 1,402
На перекрестке в Минске байкер влетел в легковушку

Момент аварии попал на камеру наблюдения.

Авария с участием мотоциклиста произошла днем 4 сентября в Минске. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

По предварительной информации столичной ГАИ, 31-летний водитель мотоцикла Honda на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль Honda.

Байкер получил в аварии травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу для обследования.

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