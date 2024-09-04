Британские консерваторы начали выбирать нового лидера после отставки Сунака 4.09.2024, 19:34

Нового лидера объявят 2 ноября.

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 4 сентября, провели первый раунд голосования для определения будущего лидера после того, как из-за проигрыша на выборах свои полномочия решил сложить Риши Сунак.

Об этом сообщает Sky News.

В результате тайного голосования в следующий раунд внутренних выборов лидера тори вышли пять кандидатов. Среди них больше всего голосов набрал бывший младший министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик (28).

Далее с почти идентичным результатом расположились бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли (21) и бывший министр по делам бизнеса Кеми Баденох (22).

Также за пост лидера консерваторов еще могут побороться Том Тагендхат, бывший младший министр по вопросам безопасности (17 голосов), и приближенный к Сунаку депутат Мел Страйд (16).

Зато экс-министр внутренних дел Прити Пател получила лишь 14 голосов и выбыла из выборов.

Следующий раунд голосования за нового лидера Консервативной партии ожидается 10 сентября, далее, после партийной конференции в конце месяца, список кандидатов должен быть сужен до двух. Окончательно нового лидера объявят, как ожидается, 2 ноября.

Напомним, Риши Сунак был лидером Консервативной партии и премьер-министром с октября 2022 года, но ушел в отставку в начале июля после инициированных им же досрочных парламентских выборов.

По их итогам консерваторы потерпели разгромное поражение, а оппозиционная Лейбористская партия получила лучший за два десятилетия результат и сформировала однопартийное правительство.

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