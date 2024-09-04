До +29°С ожидается в Беларуси в четверг

До +29°С ожидается в Беларуси в четверг1
- 4.09.2024, 19:47
Объявлено штормовое предупреждение.
Красный уровень опасности в Гомельской области из-за высокой пожароопасности и до плюс 29 градусов ожидается в Беларуси 5 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптиками объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении (красный уровень опасности) в Гомельской области на 5-6 сентября. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).
В четверг в Беларуси будет погода с переменной облачностью, преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, днем — от плюс 23 градусов по северо-востоку до плюс 29 по юго-западу.