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Зеленский: Операция ВСУ в Курской области продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

  • 4.09.2024, 19:50
Зеленский: Операция ВСУ в Курской области продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда
Владимир Зеленский

Украина будет удерживать захваченные территории РФ, пока не заставит Путина сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 сентября, заявил, что операция ВСУ в российской Курской области «продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда».

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«И очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. И по состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению», — заявил Зеленский.

3 сентября Зеленский заявлял, что Украина будет удерживать захваченные территории России, пока не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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