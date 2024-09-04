Глава МИД Швеции уходит в отставку
- 4.09.2024, 20:31
Тобиас Билльстрём планирует полностью уйти из политики.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в среду, 4 сентября, заявил, что слагает полномочия и уходит из политики.
Об этом он написал в X (Twitter).
Билльстрём объявил о решении уйти с должности главы шведского МИД на заседании правительства, добавив, что это «нелегкое» решение он обдумывал в последние месяцы.
«За последние 25 лет я играл много разных ролей в политике, в том числе 10 лет на посту министра», – отметил он, перечислив среди достижений на последней должности вступление Швеции в НАТО.
Он отдельно отметил изменение шведской политики безопасности, в частности, указав, что Стокгольм входит в ключевую группу государств, которые поддерживают Украину, и разработал долгосрочную политику противодействия российской экспансии.
Шведский министр уточнил, что планирует полностью уйти из политики, поэтому сложит свой депутатский мандат.
«Что я буду делать дальше, пока что открытый вопрос. Но мне всего 50 лет, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад и упорно работать в других обстоятельствах, где моя преданность делу пригодится», – добавил Билльстрём.
Тобиас Билльстрём возглавил МИД Швеции в 2022 году после парламентских выборов, на которых большинство получила правая партия «Шведские демократы». Она не вошла в правительство, но поддерживала часть решений коалиции.
До этого назначения Билльстрём был главой фракции «Умеренных» в парламенте.