Верещук станет заместительницей Ермака в Офисе президента Украины 2 4.09.2024, 20:49

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Ирина Верещук

Об этом сообщила сама чиновница.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что переходит в Офис президента и будет занимать должность замглавы ОП Украины.

«Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!» — написала она в Telegram.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия по итогам заседания фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, сообщил, что в Офис президента также переходит бывший министр стратегических отраслей промышленности Алекандр Камышин — он продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры.

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