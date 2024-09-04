Верещук станет заместительницей Ермака в Офисе президента Украины

Верещук станет заместительницей Ермака в Офисе президента Украины2
- 4.09.2024, 20:49
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Об этом сообщила сама чиновница.
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что переходит в Офис президента и будет занимать должность замглавы ОП Украины.
«Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!» — написала она в Telegram.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия по итогам заседания фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, сообщил, что в Офис президента также переходит бывший министр стратегических отраслей промышленности Алекандр Камышин — он продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры.