На самом большом острове Беларуси появится экотропа 4.09.2024, 21:01

Заказник расположен на стыке границ трех государств – Латвии, РФ и Беларуси.

В ближайшее время на острове Ду, самом большом в Беларуси, откроют экологическую тропу. Об этом рассказал директор заказника республиканского значения «Освейский» Игорь Романюк на пресс-конференции по экологическому туризму.

Протяженность экотропы составит 5 км. Там уже возводят мостик, устанавливают знаки, аншлаги.

«Благодаря этой тропе и благодаря изменившейся логистике с этой тропой мы в перспективе сможем увеличить поток туристов минимум на 30–40%. Открываться экотропа будет в конце сентября», – заявил Романюк.

Заказник расположен на севере нашей страны, на стыке границ трех государств – Латвии, России и Беларуси.

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