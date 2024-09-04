У самолета российской авиакомпании отказали сразу два автопилота 4.09.2024, 21:04

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На борту находились 228 пассажиров и семь членов экипажа.

У самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Антальи в Москву, отказали два автопилота. Инцидент произошел на высоте 10650 метров в районе Волгоградской области, пишет «Авиаторщина». На борту находились 228 пассажиров и семь членов экипажа.

Командир воздушного судна доложил о неисправности и запросил снижение до 8550 метров, при этом продолжив полет до Москвы. Когда самолет добрался до столицы, при выполнении захода на посадку на высоте 1800 метров у судна отказало управление носового колеса. Экипаж запросил тягач для освобождения полосы после приземления. В результате в Домодедово был объявлен сигнал тревоги с кодом «синий».

Самолету удалось совершить посадку, после чего его оттащили на место стоянки и приступили к устранению неисправностей. Росавиация квалифицировала это событие как авиационный инцидент и начала расследование. Спустя сутки самолет вернулся к выполнению полетов и отправился в Бодрум.

До этого автопилот сломался у самолета Boeing-738 авиакомпании Utair, выполнявшего рейс из Тюмени в Ереван 3 июля. Пилот принял решение вернуться на аэродром Рощино.

27 июня похожий инцидент произошел с самолетом S7. Airbus А-321, летевший из Новосибирска в Читу, столкнулся с отказом автопилота и автомата тяги. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

1 июня пилот самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавшего из Ульяновска в Москву, связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления. Было принято решение об экстренной посадке. Лайнер сел в штатном режиме в Шереметьево.

Число происшествий с самолетами российских перевозчиков резко выросло после введения санкций за войну в Украине, когда Запад отрезал РФ от поставок запчастей и технического обслуживания воздушных судов. По данным Росавиации, всего за 2023 год в стране произошли почти 700 авиаинцидентов, из которых более половины были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. Перевозчики не могут легально закупать новые иностранные самолеты и оригинальные запчасти, а авиавласти разрешают использовать детали дольше, чем позволяют нормы безопасности.

В сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) по результатам аудита безопасности полетов отметила Россию «красным флажком». Из 193 стран, входящих в ИКАО, такой же имеют только Бутан, Демократическая Республика Конго и Либерия.

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