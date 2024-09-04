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«Слуга народа» на фракции с Зеленским согласовала список девяти кандидатур на должности министров

  • 4.09.2024, 21:18
«Слуга народа» на фракции с Зеленским согласовала список девяти кандидатур на должности министров

Подробности.

В четверг, 5 сентября, в Верховной Раде состоится голосование относительно отставки и назначения чиновников. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

«Будет голосование по трем отставкам (в частности, попытка № 2 по тем кандидатурам, по которым сегодня в парламенте не хватило голосов) и девяти назначениям», — написал он в Telegram.

Кроме этого, по словам Мокана, планируется закрыть все позиции в министерствах, где сейчас есть временно исполняющие обязанности.

В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что во время заседания, в котором также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, был сформирован список кандидатов на должности министров.

Так, по словам Арахамии, предлагаются следующие кандидатуры:

Министерство иностранных дел — Андрей Сибига,

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — Герман Сметанин,

Министерство по делам ветеранов — Наталья Калмыкова,

объединенные Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины — Алексей Кулеба,

Министерство молодежи и спорта — Матвей Бедный,

Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль,

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов — Светлана Гринчук,

Министерство юстиции — Ольга Стефанишина,

Министерство культуры и информационной политики Украины — Николай Точицкий.

Также на должность заместителя главы Офиса президента планируют назначить Ирину Верещук и Александра Камышина.

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