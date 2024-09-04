«Слуга народа» на фракции с Зеленским согласовала список девяти кандидатур на должности министров
- 4.09.2024, 21:18
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В четверг, 5 сентября, в Верховной Раде состоится голосование относительно отставки и назначения чиновников. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.
«Будет голосование по трем отставкам (в частности, попытка № 2 по тем кандидатурам, по которым сегодня в парламенте не хватило голосов) и девяти назначениям», — написал он в Telegram.
Кроме этого, по словам Мокана, планируется закрыть все позиции в министерствах, где сейчас есть временно исполняющие обязанности.
В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что во время заседания, в котором также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, был сформирован список кандидатов на должности министров.
Так, по словам Арахамии, предлагаются следующие кандидатуры:
Министерство иностранных дел — Андрей Сибига,
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — Герман Сметанин,
Министерство по делам ветеранов — Наталья Калмыкова,
объединенные Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины — Алексей Кулеба,
Министерство молодежи и спорта — Матвей Бедный,
Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль,
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов — Светлана Гринчук,
Министерство юстиции — Ольга Стефанишина,
Министерство культуры и информационной политики Украины — Николай Точицкий.
Также на должность заместителя главы Офиса президента планируют назначить Ирину Верещук и Александра Камышина.