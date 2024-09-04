Двое минчан купили своим девушкам букеты и попали под «уголовку» 1 4.09.2024, 21:39

1,384

Что они сделали не так.

Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей столицы, которые расплатились за пиво, шаурму и два букета цветов чужой банковской картой, сообщили в МВД.

Подозреваемые заметили в банкомате чужой «пластик», достали его из картоприемника, а затем отправились на рынок «Серебрянка». Там мужчины купили по чужой карте «алкоголь, шаурму и два букета цветов для своих возлюбленных, потратив в общей сложности около 200 рублей», сообщили в МВД.

Когда хозяйка карты обнаружила несанкционированные списания со своего счета, она обратилась в милицию.

Оба минчанина были установлены и задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации группой лиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com