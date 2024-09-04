Двое минчан купили своим девушкам букеты и попали под «уголовку»1
- 4.09.2024, 21:39
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Что они сделали не так.
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей столицы, которые расплатились за пиво, шаурму и два букета цветов чужой банковской картой, сообщили в МВД.
Подозреваемые заметили в банкомате чужой «пластик», достали его из картоприемника, а затем отправились на рынок «Серебрянка». Там мужчины купили по чужой карте «алкоголь, шаурму и два букета цветов для своих возлюбленных, потратив в общей сложности около 200 рублей», сообщили в МВД.
Когда хозяйка карты обнаружила несанкционированные списания со своего счета, она обратилась в милицию.
Оба минчанина были установлены и задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации группой лиц.