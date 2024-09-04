закрыть
4 сентября 2024, среда, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое минчан купили своим девушкам букеты и попали под «уголовку»

1
  • 4.09.2024, 21:39
  • 1,384
Двое минчан купили своим девушкам букеты и попали под «уголовку»

Что они сделали не так.

Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей столицы, которые расплатились за пиво, шаурму и два букета цветов чужой банковской картой, сообщили в МВД.

Подозреваемые заметили в банкомате чужой «пластик», достали его из картоприемника, а затем отправились на рынок «Серебрянка». Там мужчины купили по чужой карте «алкоголь, шаурму и два букета цветов для своих возлюбленных, потратив в общей сложности около 200 рублей», сообщили в МВД.

Когда хозяйка карты обнаружила несанкционированные списания со своего счета, она обратилась в милицию.

Оба минчанина были установлены и задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации группой лиц.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип