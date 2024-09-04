Белорусский пловец Роман Солей завоевал бронзу на Паралимпиаде для Азербайджана
- 4.09.2024, 22:11
Бороться за медали ему пришлось со своим старшим братом Дмитрием, который выступает за Беларусь.
Представитель Азербайджана родом из Беларуси Роман Солей стал бронзовым призером Паралимпиады-2024, которая проходит в Париже.
В плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе по зрению S12 он пришел третьим к финишу с результатом 53.65.
Роман проиграл всего 0,01 секунды серебряному призеру – украинцу Максиму Вераксе. Золото взял также представитель Украины – Ярослав Денисенко.
Выступавший за Беларусь Дмитрий Солей, старший брат Романа, занял пятое место с результатом 53.84, что на 0,56 секунды больше, чем у победителя заплыва.
Родные братья Дмитрий и Роман Солей родились в Молодечно, и оба с детства занимались плаванием. Ограничения по зрению не стали помехой – атлеты перешли в паралимпийский спорт.
Первым в Паралимпиаде принял участие старший брат Дмитрий. Произошло это в 2008 году в Пекине, где белорус завоевал золото на дистанции 100 м баттерфляем.
Чемпиону предложили получить российское спортивное гражданство, но тот отказался. В 2012 году в Лондоне Солей-старший представлял именно Беларусь, пишет «Точка».
А вот в 2013-м по личным причинам Дмитрий принял решение перейти в сборную Азербайджана, куда взял и младшего брата Романа.
Первыми Паралимпийскими играми, в которых братья выступали вместе под азербайджанским флагом, стали соревнования 2016 года в Рио-де-Жанейро. В их семейной копилке оказались два серебра старшего брата и одна серебряная медаль – младшего.
А в 2020-м их спортивные пути разошлись. Дмитрий вернулся в команду Беларуси, а Роман остался в Азербайджане.
На Паралимпиаде в Токио Солей-младший взял три золотые медали, а Дмитрий не смог завоевать награду.