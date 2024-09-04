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Белорусский пловец Роман Солей завоевал бронзу на Паралимпиаде для Азербайджана

  • 4.09.2024, 22:11
Белорусский пловец Роман Солей завоевал бронзу на Паралимпиаде для Азербайджана
Роман Солей

Бороться за медали ему пришлось со своим старшим братом Дмитрием, который выступает за Беларусь.

Представитель Азербайджана родом из Беларуси Роман Солей стал бронзовым призером Паралимпиады-2024, которая проходит в Париже.

В плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе по зрению S12 он пришел третьим к финишу с результатом 53.65.

Роман проиграл всего 0,01 секунды серебряному призеру – украинцу Максиму Вераксе. Золото взял также представитель Украины – Ярослав Денисенко.

Выступавший за Беларусь Дмитрий Солей, старший брат Романа, занял пятое место с результатом 53.84, что на 0,56 секунды больше, чем у победителя заплыва.

Родные братья Дмитрий и Роман Солей родились в Молодечно, и оба с детства занимались плаванием. Ограничения по зрению не стали помехой – атлеты перешли в паралимпийский спорт.

Первым в Паралимпиаде принял участие старший брат Дмитрий. Произошло это в 2008 году в Пекине, где белорус завоевал золото на дистанции 100 м баттерфляем.

Чемпиону предложили получить российское спортивное гражданство, но тот отказался. В 2012 году в Лондоне Солей-старший представлял именно Беларусь, пишет «Точка».

А вот в 2013-м по личным причинам Дмитрий принял решение перейти в сборную Азербайджана, куда взял и младшего брата Романа.

Первыми Паралимпийскими играми, в которых братья выступали вместе под азербайджанским флагом, стали соревнования 2016 года в Рио-де-Жанейро. В их семейной копилке оказались два серебра старшего брата и одна серебряная медаль – младшего.

А в 2020-м их спортивные пути разошлись. Дмитрий вернулся в команду Беларуси, а Роман остался в Азербайджане.

На Паралимпиаде в Токио Солей-младший взял три золотые медали, а Дмитрий не смог завоевать награду.

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