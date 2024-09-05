В школе в США произошла стрельба
- 5.09.2024, 0:34
Погибли по меньшей мере четыре человека.
В американском городе Виндер (штат Джорджия) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило Бюро расследований штата.
Стрельба произошла в средней школе Апалачи в округе Барроу, девять человек с различными травмами доставили в больницу. Подозреваемый уже задержан.
CNN, ссылаясь на источники, сообщает, что стрелку всего 14 лет, но пока неизвестно, учился ли он в этой школе. По данным канала, количество пострадавших может достигать 30 человек.
Шериф округа Барроу Джад Смит на короткой пресс-конференции на месте происшествия заявил, что власти получили звонок о стрелке около 9:30 утра. Он не стал называть количество жертв, но подтвердил, что один подозреваемый находится под стражей.
На стрельбу уже отреагировали в Белом доме. Администрация президента координирует работу с федеральными и местными службами.