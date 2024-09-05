Украинского футболиста Довбика номинировали на Золотой мяч-2024 5.09.2024, 3:42

Артем Довбик

Первый после Шевченко.

Форвард сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч-2024, который журнал France Football вручает лучшему игроку года.

В прошлом сезоне Довбик выступал за испанскую Жирону, с которой выиграл бронзовые награды чемпионата Испании и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 мяча.

2 августа Довбик перешел из «Жироны» в Рому. Нападающий сыграл за «волков» в пяти матчах, включая товарищеские, и пока не забил ни одного гола.

Последний раз украинского игрока номинировали на Золотой мяч в 2006 году, когда в список претендентов на награду попал Андрей Шевченко, который выигрывал приз в 2004 году.

На приз претендуют 30 игроков:

Джуд Беллингем (Реал), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Филипп Фоден (Манчестер Сити), Федерико Вальверде (Реал), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Нико Уильямс (Атлетик), Гранит Джака (Байер), Артем Довбик (Жирона/Рома), Тони Кроос (Реал/завершил карьеру), Винисиус Жуниор (Реал), Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона), Флориан Виртц (Байер), Мартин Эдегор (Арсенал), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома), Родри (Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария), Деклан Райс (Арсенал), Витинья (ПСЖ), Коул Палмер (Челси), Даниэль Карвахаль (Реал), Ламин Ямаль (Барселона), Букайо Сака (Арсенал), Хакан Чалханоглу (Интер), Уильям Салиба (Арсенал), Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал), Лаутаро Мартинес (Интер), Адемола Лукман (Аталанта), Антонио Рюдигер (Реал), Алекс Гримальдо (Байер).

Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.

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