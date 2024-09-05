Forbes: Украина начала использовать на фронте секретное оружие 2 5.09.2024, 7:43

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Его применяли еще во время Второй мировой войны.

Украинские военные обновляют секретное оружие Второй мировой войны с помощью современных технологий для беспилотных бомб.

Как пишет Forbes со ссылкой на российского военного блогера UAV Developer, новое украинское секретное оружие: взрыватель беспилотной бомбы с лазерным датчиком для измерения расстояния до цели, который может привести в действие бомбу на любом желаемом расстоянии от цели.

UAV Developer описывает его как простое устройство без технологических изощрений, но опыт, относящийся ко Второй мировой войне, показывает, насколько эффективным может быть этот тип оружия.

Украинцы талантливы в создании новых взрывателей для старого оружия. Самым известным примером является взрыватель Johnny или Jonik, установленный на советских противотанковых минах PTM-3.

Оригинальный взрыватель представляет собой простой нажимной выключатель, который срабатывает только тогда, когда по нему проезжает танк. Взрыватель Johnny имеет магнитометр и акселерометр. Магнитометр активирует мину, когда крупный металлический объект находится близко, поэтому мина срабатывает, когда гусеницы танка проходят по сторонам, не вступая в контакт. Акселерометр означает, что любая попытка сдвинуть мину с места приводит ее в действие.

Аналитик Рой зафиксировал несколько других новых взрывателей, связанных с беспилотными минами, с задержками по времени и магнитными или другими датчиками. Беспилотники устанавливают это оружие на дорогах далеко от фронта.

«ВСУ систематически минировали российские логистические пути на глубину до 15 км с помощью различных противотранспортных мин. Они делают это ночью с помощью тяжелых беспилотников», - рассказал Рой.

«Лазерный взрыватель - это шаг вперед в плане сложности. Хотя его можно использовать для минирования вне маршрута, это тип, связанный с прямыми ударами по целям как в воздухе, так и на земле, вариант классического бесконтактного взрывателя», - пишет издание.

По данным Командования военно-морских систем США, бесконтактный взрыватель стоит в одном ряду с радаром и атомной бомбой как одно из выдающихся секретных оружий Второй мировой войны. Он был настолько секретным, что даже нельзя было произносить его название.

Дешевые, прочные твердотельные лазеры означают, что теперь можно получить лазерный измеритель менее чем за $20, и украинские инженеры применили ту же технологию. Кроме того, взрыватель имеет резервный контактный детонатор на случай отказа лазерной системы.

«Хотя новое украинское устройство может не соответствовать стандартам Пентагона по надежности, прочности и безопасности, зато оно обеспечивает ценную новую возможность. Эти взрыватели сделают противопехотные удары беспилотных бомб и FPV значительно более смертоносными. Они также, вероятно, будут использоваться на новых беспилотниках-перехватчиках, чтобы значительно повысить шансы на поражение», - заключило издание.

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