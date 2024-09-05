Гомельчане: В Беларусь пришла война

Гомельчане: В Беларусь пришла война7
- 5.09.2024, 7:49
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Очевидцы рассказали о взрывах в городе.
Минимум шесть российских «шахедов» залетели в Беларусь после атаки на Киев.
В Гомеле прогремели минимум два взрыва. Дроны якобы были сбиты системами ПВО. Обломки падали над городом.
Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут гомельчане об атаке «шахедов»:
@builderfornft Гомель. Взрыв. 5.9.2024 1:35 #гомель #беларусь #взрыв ♬ оригинальный звук - builderfornft
«На второй транзитной упал обломок, стоят МЧС».
«Где была тревога?»
«Пахнет взрывчатым веществом сильно».
«Пишут что в здание архива на Сантехзаготовках попало что-то».
«Думала, что выпадут окна, ужас!»
«Был такой грохот, что кровать тряслась»
«Беларусь хотят втянуть в войну».
«В Беларусь пришла война».
«Провокация от России».