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Гомельчане: В Беларусь пришла война

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  • 5.09.2024, 7:49
  • 13,346
Гомельчане: В Беларусь пришла война

Очевидцы рассказали о взрывах в городе.

Минимум шесть российских «шахедов» залетели в Беларусь после атаки на Киев.

В Гомеле прогремели минимум два взрыва. Дроны якобы были сбиты системами ПВО. Обломки падали над городом.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут гомельчане об атаке «шахедов»:

@builderfornft Гомель. Взрыв. 5.9.2024 1:35 #гомель #беларусь #взрыв ♬ оригинальный звук - builderfornft

«На второй транзитной упал обломок, стоят МЧС».

«Где была тревога?»

«Пахнет взрывчатым веществом сильно».

«Пишут что в здание архива на Сантехзаготовках попало что-то».

«Думала, что выпадут окна, ужас!»

«Был такой грохот, что кровать тряслась»

«Беларусь хотят втянуть в войну».

«В Беларусь пришла война».

«Провокация от России».

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