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Новороссийск атаковали украинские морские дроны

  • 5.09.2024, 8:04
  • 4,044
Новороссийск атаковали украинские морские дроны

В городе были слышны взрывы.

Город Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь на четверг, 5 сентября, подвергся атаке морских надводных дронов.

«Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии - не выходить на улицу!» - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, на 7-километровом участке городской набережной от улицы Исаева до Мысхако закрыты пляжи и ограничено движение транспорта.

В море слышатся звуки стрельбы, передает Telegram-канал «Осторожно, новости», публикуя видеозаписи местных жителей.

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