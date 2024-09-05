Новороссийск атаковали украинские морские дроны 5.09.2024, 8:04

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В городе были слышны взрывы.

Город Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь на четверг, 5 сентября, подвергся атаке морских надводных дронов.

«Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии - не выходить на улицу!» - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, на 7-километровом участке городской набережной от улицы Исаева до Мысхако закрыты пляжи и ограничено движение транспорта.

В море слышатся звуки стрельбы, передает Telegram-канал «Осторожно, новости», публикуя видеозаписи местных жителей.

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