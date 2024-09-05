закрыть
5 сентября 2024, четверг, 8:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы возмущены из-за качества молока в магазинах

1
  • 5.09.2024, 8:09
  • 2,704
Белорусы возмущены из-за качества молока в магазинах

Качественные товары везут в Россию.

Жители Борисова и Жодина столкнулись с отсутствием качественного молока. Предлагается неходовая продукция: пониженной жирности, в маленьких упаковках, практически пропало пастеризованное молоко, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Та продукция, которая поставляется, низкого качества. На справедливое возмущение, представители производителей сообщают, что всё молоко идёт на экспорт в Россию.

Такое оно, «самое справедливое» «социальное» государство для белорусов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип