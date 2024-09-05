Белорусы возмущены из-за качества молока в магазинах 1 5.09.2024, 8:09

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Качественные товары везут в Россию.

Жители Борисова и Жодина столкнулись с отсутствием качественного молока. Предлагается неходовая продукция: пониженной жирности, в маленьких упаковках, практически пропало пастеризованное молоко, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Та продукция, которая поставляется, низкого качества. На справедливое возмущение, представители производителей сообщают, что всё молоко идёт на экспорт в Россию.

Такое оно, «самое справедливое» «социальное» государство для белорусов.

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