«Окружение максимально запугивает Лукашенко» 5.09.2024, 8:18

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И делает это по указке из России.

Что стоит за переброской белорусских войск на границу с Украиной? Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попыталась разобраться, есть ли в данных сообщениях повод для беспокойства.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак упомянул, что согласно официальным данным, в армии Беларуси числятся порядка 65 тысяч человек, включая гражданских лиц, которые занимаются обслуживанием военных.

«Остается, максимум 45 тысяч человек, в то время, как российская армия для наступления на Киев (перед началом полномасштабного вторжения) собрала 40 тысяч военнослужащих. И если вся белорусская армия должна будет наступать на одну только область Украины, давайте вспомним, чем закончила такое наступление армия России! Она продержалась один месяц, и вынуждена были уйти», - подчеркнул он в комментарии для Русской службы«Голоса Америки». Кроме того, согласно мнению украинского военного эксперта, современная белорусская армия является «стерильной», поскольку у нее нет боевогоо пыта.

«Лукашенко очень сильно комплексует по этому поводу, так как с одной стороны есть Польша, которая вкладывает в «оборонку» больше 4% ВВП, причем имеет современное вооружение. Литва, Латвия и Эстония тоже вкладывают деньги в оборонную отрасль, как, кстати, и Украина. Да и Россия, как ни крути, тоже имеет большой опыт в этой области, и только одна Беларусь отстает от стран, которые ее окружают», - оценивает ситуацию Иван Ступак. И продолжает, что в отношении средств ПВО белорусская армия также значительно отстает от ВСУ.

«Поэтому я больше, чем уверен, что Лукашенко в эту авантюру влезать не будет. Естественно, при условии, что его не додавят, не отстранят от должности силовым образом и так далее. Я считаю,что он озабочен тем, чтобы передать свою власть кому-то из своих последователей. Кроме того, у него и состояние здоровья тяжелое, что тоже невесело», - подчеркивает собеседник «Голоса Америки». Что же касается регулярных сообщений о нагнетании обстановки на белорусско-украинской границе, то, по мнению эксперта, это является частью «гибридной войны», участником которой Лукашенко стал во многом по воле Кремля.

«В течение двух лет украинская армия вынуждена держать на границе длиной более тысячи километров (1084,2 км - А.П.) значительную часть людей и техники. И Лукашенко дважды сказал, что «с той стороны», то есть со стороны Украины, стоит 120 тысяч личного состава. Хотя мы знаем,что Лукашенко любит немножко приврать, так что это число можно разделить пополам. Но 60 тысяч военных - тоже серьезные данные», - продолжает Иван Ступак. И в заключение предполагает, что на Лукашенко оказывают давление такие сторонники «русского мира», как начальник Генерального штаба белорусской армии Павел Муравейко и генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«И я считаю, что россияне через них максимально пугают Лукашенко антиукраинской повесткой. Дескать, нужно собирать на границе с Украиной максимальное количество войск, чтобы Зеленский и Сырский запаниковали и начали забирать из Курской области максимальное количество наших военных», - подытоживает Иван Ступак.

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