Путин приказал срочно создать для него лекарство от старения 5.09.2024, 8:36

Поиски вакцины от смерти прикрываются новым национальным проектом правительства России.

В совместном расследовании «Медузы» и «Системы» (журналистский проект «Настоящего времени» и российской службы Радио Свобода) выяснилось, что ближайшее окружение Владимира Путина скомандовало Минздраву России срочно найти лекарство от старения. Ведомство еще в начале июня разослало соответствующую директиву во многие российские научно-исследовательские институты (НИИ), рассказывают источники, видевшие текст директивы.

По приказу Минздрава, российские НИИ должны быстро показать все экспериментальные наработки, которые способны:

снижать бремя или купировать осложнения от старения клеток (успешно бороться с такими заболеваниями, как саркопения, старческая астения, остеопороз и другие).

предупреждать когнитивные и сенсорные нарушения.

корректировать иммунную систему «на основе выявленных в ней критических показателей старения».

осуществлять «биопечать новых органов».

То, что директива настоящая, подтвердили несколько медицинских специалистов, работающих в научно-исследовательских медицинских центрах, а также сотрудник одного из академических институтов. Скорость и настойчивость, с которой Минздрав потребовал от ученых предоставить наработки, поразила специалистов, пишут «Медуза» и «Система».

«Нас просили срочно прислать все наши разработки, причем письмо пришло, скажем так, сегодня, а отправить все надо было еще вчера. Впервые в жизни я с таким сталкиваюсь, так как обычно подобному предшествует ряд совещаний с участием разных специалистов, некое публичное обсуждение», — делится сотрудник одного из российских НИИ, куда пришла директива от Минздрава.

Другой ученый из еще одного НИИ также выразил недоумение «циничности такого приказа, который требует бросить все остальные задачи по медицинскому восстановлению обычных людей во время войны в пользу спасения от старости этих старых пней (имеются в виду пожилые российские политики)».

Прокомментировал приказ и доктор одной из московских НИИ, назвав директиву Минздрава «причудами стареющего политбюро».

«Текст документа составлен по принципу «дайте хоть что-нибудь». Самый большой начальник поставил задачу, и чиновники бросились ее осуществлять всеми возможными способами», — считает исследователь.

По словам других опрошенных ученых, востребованные наработки они до сих пор никуда не отправляли, так как отправлять нечего по причине огромной дороговизны исследований, особенно во время войны.

Как пишут «Медуза» и «Система», поиски вакцины от смерти прикрываются новым национальным проектом правительства России по созданию отечественных передовых лекарств, официальной целью которого заявлено «сбережение здоровья сотен тысяч российских граждан». О проекте в начале года публично заговорил сам Владимир Путин, пообещав первые успешные результаты уже к 2030 году.

По информации трех источников, близких к Кремлю, истинная причина появления нацпроекта — «навязчивая идея, помноженная на лоббизм». И основным ее лоббистом является глава Института Курчатова Михаил Ковальчук, которого называют «любимым физиком Путина» и сторонником антинаучных теорий.

«Это Миша Ковальчук, близкий друг Путина, который одержим идеей вечной жизни и «геномом русского человека», добежал до президента с предложением остановить старение. Ковальчук также руководит федеральной программой по отечественным разработкам в области генетики — в ней участвует и старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова», — делятся источники.

Несмотря на высокие научные должности, Ковальчук известен своими высказываниями по поводу парадоксальных теорий, которые идут вразрез со здравым смыслом, отмечают «Медуза» и «Система». Например, тот верит в создание биологического оружия, направленного исключительно на россиян.

Кроме этого, Ковальчук пугал российских сенаторов «служебными людьми» — модифицированными биологическими рабами, искусственно созданными в США. Представители этого подвида, пояснял Ковальчук в Совете Федерации России еще в 2015 году, владеют «ограниченным сознанием», питаются «дешевым генно-модифицированным кормом», размножаются «под контролем Рокфеллеров» и «вместе с ЛГБТ и чайлдфри являются частью задумки элит США по стиранию национальных государств и уменьшению численности населения планеты».

В конспирологические теории Ковальчука охотно верит и сам Путин, отмечают «Медуза» и «Система».

Даже если не обращать внимания на Ковальчука, шансов на создание отечественных лекарств от старения в России очень мало, уверены источники из числа экспертов российских организаций и компаний по борьбе со старением.

«До начала войны в России были все шансы получить значительные результаты в борьбе со старением, а среди самых цитируемых исследователей в этой области было много ученых, работавших в России. Сейчас из-за войны и массовой эмиграции специалистов ситуация для создания революционных биотехнологических методик плохая», — отмечает источник, близкий к руководству успешного российско-сингапурского стартапа Gero, председателем правления которого является белорусский IT-миллионер Юрий Мельничек.

Другие эксперты-сторонники «сверхдолгой жизни» также акцентируют внимание на катастрофических последствиях войны и политики элит для российской науки.

«Преодолеть собственную бюрократическую машину невозможно, а у Путина горят сроки, чтобы успеть создать лекарство от старения. Освоить бюджеты можно, но кому создавать технологии? Никто в России не может похвастаться публикациями в научном журнале Nature по теме старения, так как очень низкий уровень науки», — заявил бывший президент российского фонда «Наука за продление жизни» Михаил Батин.

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