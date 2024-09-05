Под Гомелем протестующие дачники добились встречи с властями
- 5.09.2024, 8:44
История получила продолжение.
Гомельский облисполком сообщил 4 сентября о встрече инспектора по Гомельской области Юрия Горлова и председателя облисполкома Ивана Крупко с арендатором водоема в Цыкунах, против аренды которого и возникшими в связи с этим ограничениями выступают дачники, пишет «Флагшток».
«Выслушали его позицию, изучили обоснованность выдвинутых со стороны дачников обвинений, узнали планы по благоустройству пруда», — заявили в облисполкоме.
Ранее сообщалось, что дачники провели флешмоб против аренды пруда и пожаловались на провокации сестры арендатора Валентины, которая вызывает милицию на купающихся в водоеме, за что те получают штрафы.
Имя арендатора, которого вызвали в облисполком после публикации, не назвали, но журналисты установили его данные с помощью соцсетей. Это Виктор Крот — брат той самой Валентины. При том, что он не единственный, а один как минимум из трех арендаторов пруда.
В облисполкоме заявили, что дачники сами обратились к Крупко, рассказав, что их «беспокоит судьба искусственного водоема, они волнуются, что арендаторы ограничат доступ к пруду».
Власти области пообещали: в ближайшее время на месте провести общее собрание, пригласить на него всех заинтересованных, о дате и времени его проведения — заблаговременно сообщить.