ISW рассказал о тайных закупках России в трех странах

ISW рассказал о тайных закупках России в трех странах2
- 5.09.2024, 8:52
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Через них обходятся санкции.
Россия для обхода санкций западных стран, вероятно, полагается, на несколько стран, среди которых Индия, Сербия и Китайская Народная Республика.
Об этом в сводке за 4 сентября сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Эксперты напоминают, что издание Financial Times со ссылкой на утечку из российской государственной переписки ранее сообщало, что Министерство промышленности и торговли России разработало план потратить почти 1 миллиард долларов на защиту критических электронных компонентов в октябре 2022 года, который, включал возможность строительства объектов в Индии, чтобы получить доступ к таким компонентам.
Журналисты подчеркивали, что такие данные свидетельствуют, что Россия тайно приобретала чувствительную электронику двойного назначения из Индии с помощью «значительных резервов» индийских рупий, накопленных российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.
«Степень, в которой Россия реализовала этот план, остается неясной, хотя ISW оценивает, что Россия участвует в более широких усилиях по уклонению от западных санкций и закупке санкционированных электронных компонентов и оборудования, необходимых для производства российской оборонной промышленности, через иностранных субъектов» — говорится в отчете.
Аналитики также напоминают, что ранее, 3 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проинформировал официальных лиц КНР об итогах своей недавней поездки в Монголию, в ходе которой он подчеркнул рост региональной торговли и сотрудничества с КНР и Монголией.