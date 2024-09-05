Российского кита-шпиона Хвалдимира могли застрелить 8 5.09.2024, 9:07

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Его тело нашли у берегов Норвегии.

Зоозащитные организации заявляют, что кит-белуха по прозвищу Хвалдимир, найденный мертвым у берегов Норвегии в воскресенье, вероятно, был застрелен из огнестрельного оружия. Они обратились в полицию Норвегии с требованием начать расследование, сообщает «Радио Свобода».

Тело кита было обнаружено 1 сентября в море неподалеку от Ставангера. За два дня до этого экологические организации сообщали, что видели Хвалдимира полностью здоровым. Труп был перевезен в Норвежский институт ветеринарии для вскрытия и установления причин смерти. Как сообщили в клинике, процедура может занять до трех недель. Однако глава общества охраны китообразных One Whale Регина Кросби Хауг заявила, что видела на теле Хвалдимира многочисленные пулевые ранения.

В заявлении в полицию, которое подали два зоозащитных общества – One Whale и Noah – указано, что наличие пулевых ран подтвердили несколько ветеринарных врачей, биологов и специалистов по баллистике.

«Я работала с Хвалдимиром последние пять лет и знала его очень хорошо. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит выстрелами. Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Это доброе, нежное животное было бессмысленно убито. Мы будем добиваться справедливости в отношении Хвалдимира», – написала Хауг.

Сотрудники еще одной группы, следившей за китом, – Marine Mind – предлагают не делать поспешных заявлений и говорят, что повреждения на трупе могли быть нанесены, например, птицами.

Кит-белуха был впервые замечен в территориальных водах Норвегии в 2019 году. На нем была шлейка с креплениями для видеокамер и надписью «Снаряжение Санкт-Петербург». Зоологи предположили, что кит проходил подготовку для шпионажа на одной из российских военных баз и мог сбежать оттуда или быть выпущен «на задание», но по пути потерять видеокамеры. Кит не боялся людей и приобрел большую популярность как у местных жителей, так и в прессе и соцсетях. Ему дали кличку Хвалдимир – от норвежского слова hval (кит) и имени Путина.

В 1980-х годах советская армия развивала программу обучения дельфинов обнаружению подводных мин. Эта программа была закрыта в 1990-х. В 2017 году российский государственный телеканал «Звезда» сообщал о программе обучения китов-белух, тюленей и дельфинов для использования в военных целях.

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