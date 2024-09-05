Безумие Путина 4 Игорь Эйдман

5.09.2024, 9:20

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Диктатор и миллиардер обрекает своих детей на изоляцию.

У Путина нет детей. Есть какие-то «эти женщины» и «маленькие члены» семьи. В мировой истории еще не было правителей, которые с такой патологической настойчивостью прятали бы своих законных детей. Конечно, многие диктаторы были обеспокоены безопасностью своих отпрысков, но никто не пытался сделать вид, что их просто не существуют.

Незаконных, внебрачных детей иногда прятали. Но сыновья Путина рождены во втором браке с Кабаевой, который - давно секрет Полишинеля. Однако диктатор пытается с маниакальным упорством, абсолютно без каких-то рациональных мотивов скрыть своих сыновей, изолировать их от сверстников и неконтролируемых контактов, спрятать любую информацию о них (см. новое расследование «Досье»). Только безумие может заставить человека вести себя так. Других объяснений нет.

Диктатор и миллиардер обрекает своих детей на изоляцию и социальную немоту, приговаривает их к взрослению, по сути, в роскошной тюрьме закрытых резиденций, из-за собственных патологических страхов и комплексов. Это просто какой-то голивудский фантастический триллер.

Думаю, что, когда сыновья Путина вырастут (а их отец будет к тому времени давно всеми проклят), они напишут мемуары с примерно таким названием: Моё странное детство в золотой клетке.

История со спрятанными сыновьями свидетельствует, что Путин безумен в прямом, клиническом смысле этого слова. Причем этот безумный диктатор делает несчастными всех вокруг, включая сыновей, которых он превратил в какой-то современный вариант «железной маски».

Игорь Эйдман, Telegram

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