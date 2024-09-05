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Украинский спецназ уничтожает технику оккупантов в Курской области РФ

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  • 5.09.2024, 9:30
  • 3,320
Украинский спецназ уничтожает технику оккупантов в Курской области РФ

Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины наносят удары по технике оккупантов в Курской области. Об этом сообщило командование ССО и опубликовало соответствующее видео.

В сообщении говорится, что сразу несколько подразделений ССО на Курском направлении наносят комплексные удары по российской логистике. Колонны оккупантов, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью беспилотников и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.

«На очередном видео – пример того, как четко сработали воины ССО во время уничтожения враждебных целей. У каждого подразделения была отдельная задача: разведка с неба, корректировка FPV-дронов и наведение артиллерии», — отметило командование.

В результате Силами обороны было уничтожено семь единиц техники, в том числе пять понтонных автомобилей.

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