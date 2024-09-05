Еще один популярный ресторан в центре Минска выставили на продажу

Еще один популярный ресторан в центре Минска выставили на продажу4
- 5.09.2024, 9:39
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Проработал четыре года.
В центре Минска продают очередное популярное заведение — ресторан средиземноморской кухни Mojo на площади Свободы, который проработал четыре года, пишет CityDog.io.
Ресторан Mojo открылся в июне 2020 года на площади Свободы, 17. До него тут работал бар еврейского стритфуда «Изи», а еще раньше — кафе «Сад».
Кухня в Mojo средиземноморская, а интерьер очень напоминает ресторан Fabriq, который находится практически через дорогу.
Mojo хотят продать вместе с зарегистрированным товарным знаком, инстаграм-аккаунтом и сайтом. В объявлении о продаже говорится, что в заведении хороший трафик в любой сезон, есть открытая кухня, винный шкаф на 250 этикеток и аквариум для хранения живых устриц.
Также у заведения подключены сервисы доставки «Яндекс» и Delivio, а еще продавец обещает передать все контакты поставщиков, обслуживающих организаций и корпоративных клиентов.
Цена вопроса — 332 757 долларов, но продавец уточняет, что она договорная, так что можно и поторговаться.
Напомним, ранее в Минске выставили на продажу известный бар «Чердак» на Зыбицкой. За него просят в три раза больше — 1 миллион долларов.