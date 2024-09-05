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Силки на генералов работают исправно

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  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 5.09.2024, 9:48
  • 3,180
Силки на генералов работают исправно
Валерий Муминджанов

Экс-команда Шойгу рвет в клочья имидж военных-бессребреников.

Замглавы Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова задержали в Воронеже по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. СК РФ заинтересовали «дела минувших дней», когда фигурант работал на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

На этом посту офицер отвечал за вещевое обеспечение ВС РФ. Уголовное дело касается поставок обмундирования в войска, в том числе в зону спецоперации - Муминджанов способствовал, за «скромный» откат в 20 миллионов рублей, заключению договоров с коммерческими компаниями на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Что за странная любовь у генералов к махинациям с обмундированием, прям сплошь и рядом войсковые «тряпичники». Ну и традиционно у задержанного и его родных нашли объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей.

Следователи намерены проверить законность приобретенного имущества. На данный момент решается вопрос об избрании Муминджанову меры пресечения. Просто какое-то соревнование генералов - миллионщиков, экс-команда Шойгу рвет в клочья имидж военных - бессребреников.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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