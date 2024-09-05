Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг лучших моделей 2 5.09.2024, 10:07

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Умеренно мощные, но очень послушные в дороге.

Каждый водитель хорошо помнит свой первый опыт за рулем. Если машина слишком мощная или дорогая, это вызывает дополнительное психологическое давление и волнение.

Поэтому водителям-новичкам чаще рекомендуют подержанные машины – умеренно мощные, но очень послушные в дороге. Издание Autocar собрало десятку компактных автомобилей, которые станут хорошим другом тем, кто только приобретает свой первый стаж за рулем.

Mini Cooper

Один из самых культовых автомобилей в мире имеет вид новогодней игрушки, а значит он всегда будет заряжать начинающего водителя оптимизмом. Но не это в нем главное. Mini Cooper имеет широкую линейку двигателей под разные потребности, которые при этом радуют надежностью. Но, покупая подержанное авто, прислушивайтесь к коробке передач – она является слабым местом модели.

Toyota Yaris T-Sport

Еще одно авто нестандартного облика в этом списке. T Sport был построен на крепком фундаменте и после своего появления снискал славу одного из топовых авто в классе. Под капотом модель имеет 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, мощность которого не станет шоком для новичка. Но и не разочарует на дороге. Учтите, что у модели есть только механическая коробка.

Fiat Panda 100HP

Следуя принципам построения горячих хэтчбеков Fiat пересадил 1,4-литровый двигатель с верхним распределительным валом от тогда еще нового Grande Punto в свой аккуратный городской автомобиль и выжал из него дополнительные 5 л. с., получив общую мощность 99 л. с. Потому это довольно резвый автомобиль, который порадует новичка своим характером. Но учитывайте состояние машины. Ремонт Panda – дело сложное и недешевое, поэтому важно сразу приобрести исправное авто.

Suzuki Swift Sport

Эта модель является одним из наиболее типичных горячих хэтчбеков – как Peugeot 205 GTi или Ford Escort XR3i. Swift Sport имеет под своим капотом 1,6-литровый двигатель, выдающий 125 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунд и имеет максимальную скорость менее 200 км/ч. Достаточно сдержанные цифры, но помните, что этот автомобиль весит всего 1,1 тонны, что делает соотношение мощности к весу чрезвычайно привлекательным.

Форд Fiesta Zetec S

Под довольно красивой оболочкой этой модели скрывается отлично управляемое шасси, которое долгое время оставалось эталоном в своем классе. Наиболее распространенным из доступных двигателей является 1,6-литровая бензиновая установка мощностью 120 л. с., которая разгоняет автомобиль до 100 км/ч чуть менее 10 секунд и оснащена быстрой пятиступенчатой коробкой передач. Но не покупайте автомобиль в не очень хорошем состоянии – ремонтировать его будет сложно и дорого.

Citroen C2 VTR

C2 VTR, безусловно, смотрится как горячий хэтчбек. И характеристики его тоже радуют. Ранние VTR оснащены 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 108 л. с. на передние колеса, разгоняясь до 100 км/ч за приличные 10,9 секунды. Возможно, это не самый шустрый автомобиль на дороге, однако достаточно надежный.

Renault Twingo GT

Renaultsport Twingo часто называют одним из лучших горячих хэтчбеков для молодежи, но еще лучше обратить внимание на более мягкий GT. Это довольно быстрая машина с турбированным 1,2-литровым бензиновым двигателем, передающая 99 л. на передние колеса. Twingo GT – легкий автомобиль весом 980 кг, поэтому он разгоняется с удивительной живостью и хорошо управляется, несмотря на мягкую подвеску.

Citroen Saxo VTR

Citroen Saxo VTR по-прежнему остается одной из лучших точек входа в мир высокопроизводительных автомобилей. Он оснащен более старой версией 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя, выдающего 90 л. Для веса машины в 900 кг этого вполне достаточно. При этом Saxo VTR очень послушен на поворотах, хотя к его системам безопасности еще в момент выхода были вопросы.

Citroen C1

Этот француз не удивляет внешним видом, зато его называют удобной точкой входа в мир авто для новичков. Это не очень быстрое авто с объемом двигателя всего в 1 литр. Однако на дороге оно демонстрирует изрядную ловкость. И при этом послушное. Что очень важно для первых самостоятельных поездок за рулем.

Volkswagen Up

Разработанный бывшим главным дизайнером Alfa Romeo Вальтером де Сильвой, Volkswagen Up – один из тех редких случаев, когда дешевый автомобиль становится объектом желания из-за разумного инженерного подхода. У него одна из самых длинных колесных баз в своем классе, а колеса выдвинуты прямо в дальние углы. Это означает, что автомобиль при своих габаритах весьма просторный. При этом он еще и хорошо оборудован. Его 1,0-литровый двигатель работает фантастически, невзирая на невысокую скорость.

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