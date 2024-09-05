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Стартовал проект прокладки электрокабеля из Азербайджана в страны ЕС

  • 5.09.2024, 10:38
Стартовал проект прокладки электрокабеля из Азербайджана в страны ЕС

По дну Черного моря.

Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан запустили совместное предприятие по прокладке линии электропередач по дну Черного моря с целью доставки большего количества возобновляемой энергии в Европейский союз с восточного Кавказа, пишет AP News.

Проект, одобренный лидерами четырех стран в 2022 году, набрал обороты после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор блок из 27 стран стремится отказаться от российских энергоносителей.

Кабель свяжет Азербайджан, который, как считается, обладает значительным потенциалом для выработки электроэнергии на ветряных электростанциях Каспийского моря, с членами ЕС, Румынией и Венгрией, через Грузию.

Министры правительств четырех стран объявили о создании совместного предприятия на встрече в столице Румынии, заявив, что проект поможет укрепить энергетическую безопасность и снизить цены на электроэнергию для потребителей.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что проект имеет стратегическое значение для его страны и ЕС.

«Если вы посмотрите на энергетическую карту Европы за последние несколько месяцев... вы увидите, что на восточном фланге в последнее время мы платим очень высокую цену — и это потому, что нет достаточной диверсификации», — сказал Бурдужа.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что использование возобновляемых источников энергии поможет решить проблему изменения климата. Подводная линия важна для энергетической безопасности, сказал он, «но в то же время она обеспечит „зеленую“ энергию... которая занимает очень важное место в повестке дня международного сообщества».

Заместитель министра энергетики Болгарии также принял участие во встрече, на которой обсуждался вопрос о присоединении этой страны к инфраструктурному проекту. Бурдужа и Шахбазов заявили, что следующее обсуждение проекта состоится на встрече ООН по изменению климата в Азербайджане в конце этого года.

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