В Польше возник масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе
- 5.09.2024, 11:51
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Огонь охватил 2000 квадратных метров.
На мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь вспыхнул крупный пожар. Как сообщает RMF24, огонь охватил материалы для производства альтернативного топлива.
Пожарные получили сигнал о возгорании в среду, 4 августа, около 21:00. Огонь распространился на площадь в 2000 квадратных метров, где находились оборудование и материалы для производства альтернативного топлива, а также прилегающий отвал. Более 40 пожарных команд боролись с огнем, и, к счастью, обошлось без жертв.
Хотя угрозы для жителей нет, пожарные призвали закрыть окна из-за сильного задымления. На месте работает химическая служба из Катовице. Тушение может занять еще много часов. Огонь удалось локализовать к 4 часам утра, но работа по его полному устранению продолжается. Причины пожара пока неизвестны.