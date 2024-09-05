Появились первые фото последствий падений «шахедов» в Гомеле 5 5.09.2024, 12:01

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Дроны рухнули на склад.

Минимум шесть российских «шахедов» залетели в Беларусь после атаки на Киев. Они были сбиты системами ПВО. Обломки упали на жилые кварталы.

МЧС публикует фото результатов падения сбитого российского БПЛА на 8-м переулке Ильича в Гомеле

В результате произошло загорание кирпичного здания склада.

По официальной информации никто не пострадал. Огнем повреждено пять квадратных метров кровли.

Это одно из трех известных мест падения обломков ударного БПЛА в Новобелицком районе.

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