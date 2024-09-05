Путин признался в плачевной ситуации в Курской области РФ 1 5.09.2024, 12:04

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Но косвенно признал, что Донбасс для него важнее.

Российский диктатор Владимир Путин на заседании девятого Восточного экономического форума признался, что у российской армии есть проблемы с восстановлением контроля над частью территории Курской области РФ.

Путин назвал территории Украины, которые РФ хочет оккупировать в первую очередь.

«Освобождение (так Путин называет оккупацию территорий Украины - ред.) Донбасса считается первоочередной задачей», — заявил диктатор.

Комментируя Курскую операцию ВСУ, правитель РФ признался, что жители приграничных регионов России сейчас страдают из-за развязанной им войны, и заявил, что «священный долг вооруженных сил РФ - выбросить противника (ВСУ - ред.)» с территории Курской области РФ.

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