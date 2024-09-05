Южная Корея введет новые санкции против белорусского режима 5.09.2024, 12:09

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С 9 сентября.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило дату расширения списка товаров, попадающих под экспортный контроль при поставках в Беларусь и Россию.

В конце июня было сообщено о добавлении 243 новых позиций в список. Теперь, начиная с понедельника, 9 сентября, список будет включать 1402 товарные позиции. Эти товары запрещены к экспорту в Россию и Беларусь, но в отдельных случаях правительство может выдать разрешение, особенно если сделки были заключены до объявления.

В обновленный список вошли станки для резки и обработки металла, детали для станков, оптические устройства, датчики и другие компоненты, которые могут использоваться в военной промышленности.

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