Южная Корея введет новые санкции против белорусского режима
- 5.09.2024, 12:09
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С 9 сентября.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило дату расширения списка товаров, попадающих под экспортный контроль при поставках в Беларусь и Россию.
В конце июня было сообщено о добавлении 243 новых позиций в список. Теперь, начиная с понедельника, 9 сентября, список будет включать 1402 товарные позиции. Эти товары запрещены к экспорту в Россию и Беларусь, но в отдельных случаях правительство может выдать разрешение, особенно если сделки были заключены до объявления.
В обновленный список вошли станки для резки и обработки металла, детали для станков, оптические устройства, датчики и другие компоненты, которые могут использоваться в военной промышленности.