Шестьдесят оттенков красного 5.09.2024, 12:29

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Запад тестирует «красные линии» Кремля.

С самого начала войны западные страны были категорически против использования своего оружия на территории России. Состав поставок ограничивался легкой оборонной техникой, а применение оружия — исключительно территорией Украины. Все опасались «эскалации» со стороны России, особенно в свете того, что Путин регулярно угрожал применить ядерное оружие.

6 августа, два с половиной года после начала войны, ВСУ зашли на территорию России, и в атаке было задействовано в полном объеме западное вооружение: немецкие, британские, американские танки в комбинации с ударом американской ракетой Himars. Союзники не возражали, и сейчас Киев активно добивается от западных партнеров согласия уже на атаки вглубь России. Именно этому был посвящен последний визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в США. Пока что Вашингтон остается непреклонен, но другие союзники постепенно соглашаются с аргументами Киева.

Почему Запад изменил свой подход к «красным линиям» и какие еще ограничения по отношению к России в этой войне могут быть сняты, разбирался обозреватель «Новой-Европа» Андрей Смоляков.

Истребитель F-16. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

«Красные линии»

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны решили поддерживать Киев вооружениями, но обозначили «красные линии», заходить за которые не намерены. В целом, суть ограничений сводилась к тому, что поставляемое оружие должно быть использовано Украиной в оборонительных целях.

В январе и начале февраля 2022 года, когда скопление российских войск на границе уже стало очевидным, сначала США, а затем и европейские страны начали «заблаговременно» оказывать военную поддержку Киеву. И хотя ее объемы были заметными, фокус прочно удерживался на оборонной технике, обмундировании, разведывательных дронах и прочем. Латвия и Литва, например, предоставили ручное противотанковое оружие и снаряды для него — в первую очередь, Javelin. Их же в большем количестве прислала Великобритания.

После 24 февраля, когда Украине удалось пережить первые недели вторжения, союзники в первый раз решили пересмотреть парадигму своей поддержки. В апреле 2022 года на встрече представителей США и европейских стран в Рамштайне была организована «контактная группа», и США удалось убедить некоторых союзников, особенно Германию, изменить подход и поставить то, что раньше было «за красной линией», а именно — базовую противовоздушную технику.

В октябре 2022 года, после очередных массовых бомбежек украинских городов Россией и новых просьб о системах ПВО от Киева, Запад начал поставлять и более современные системы противовоздушной обороны. Франция предоставила CAESAR и Crotale NG, Германия — IRIS-T, США — NASAMS, а впоследствии и комплексы Patriot.

К началу 2023 года «красные линии» сдвинулись еще раз. На фоне информации о готовящемся наступлении России на киевском направлении, слухах о второй волне мобилизации, а также укреплении российских оборонительных позиций, на Западе постепенно стала складываться «танковая коалиция». Перемены в этот раз начались в Париже: президент Франции Эмманюэль Макрон проявил инициативу и заявил, что Франция готова поставить Украине первую партию легких танков и БМП — боевых машин пехоты. Его примеру вскоре последовали США и Германия, а за ними стали поставлять БМП и другие союзники.

После преодоления «танкового барьера», тем не менее, оставалось еще несколько серьезных ограничений в военной поддержке Украины. В частности, ни США, ни европейские страны не решались на отправку Украине боевых самолетов. Но уже в мае 2023 года речь зашла и об этом. В этот раз первым инициативу проявил Лондон: премьер-министр Риши Сунак пообещал обеспечить украинских пилотов базовой подготовкой к управлению F-16. К инициативе присоединились Нидерланды, а за ними последовал и ряд других стран НАТО. Вместе с тренировкой пилотов союзники начали готовиться и к отправке самих самолетов — и вскоре Нидерланды и Дания пообещали поставить первые 16 истребителей. Эта «красная линия» была преодолена на фоне постепенного превращения вторжения в «войну на истощение». Кроме того, Запад стремился дать Украине больше гарантий безопасности.

Незыблемой долгое время оставалась «красная линия», запрещающая Украине использовать дальнобойное западное оружие для ударов по территории России в международно признаваемых границах. Тем не менее, в начале 2024 года влиятельные политики стали высказывать сомнения и в том, что это ограничение нужно сохранять.

В феврале, например, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины «есть право» атаковать объекты вне собственной территории в целях обороны, в том числе западным оружием и снарядами. Вслед за ним с похожим заявлением начали выступать и представители других стран и организаций.

К концу мая западные страны одна за другой стали снимать часть ограничений на использование поставляемого ими оружия. Первыми это сделали Латвия, Польша, Канада, Финляндия, чуть позднее к ним присоединились США. Впрочем, ограничения не были сняты полностью, и Украине было разрешено атаковать только «приграничные территории». Хотя конкретных границ допустимых атак никто не обозначил.

Индивидуальный подход

Бывший заместитель помощника генсекретаря НАТО по новым вызовам безопасности Джейми Ши считает, что мнение западных стран о поставках и использовании оружия менялось в основном в ответ на развитие ситуации на фронте. Вместе с тем Украине явно удалось за это время найти подход, который в переговорах с союзниками работает более эффективно. Если в начале войны основные усилия были сосредоточены на международных конференциях вроде «Рамштайна», то к 2023 году украинская дипломатия стала гораздо более точечно направленной.

В последнее время сдвиг «красных линий» происходит каскадом — начинаясь с одной или двух стран, замечает Ши.

Танк с военнослужащими ВСУ в Сумской области недалеко от границы с Россией, 15 августа 2024 года. Фото: Nikoletta Stoyanova / EPA-EFE

«Союзники не любят действовать в одиночку и потому образуют коалиции, где они разделяют как риски, так и финансовую нагрузку. Но часто есть одна ведущая страна, которая [принимает для себя решение и] за которой следуют другие», — объясняет он.

Подталкивать Запад к каскадному обрушению ограничений стали личные визиты в отдельные страны президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После таких, часто незапланированных встреч Зеленский усиливал эффект с помощью открытых обращений к союзникам.

Одним из первых крупных визитов такого рода стала «неожиданная» поездка Зеленского в Париж в мае 2023 года. Хотя точного содержания переговоров опубликовано не было, судя по всему, в основном обсуждались планы готовящегося контрнаступления. Неизвестно, насколько Зеленский мог повлиять на мнение западных стран на тот момент, но в тот же день Макрон пообещал увеличить поставки Украине тяжелой техники. На следующий день Зеленский отправился прямиком в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком — и именно этот визит стал переломным моментом для поставок боевых самолетов, запустив тот самый каскадный эффект.

Не игнорировались и менее крупные партнеры. В июле 2023 года Зеленский отправился в дипломатический тур сразу по нескольким европейским странам: по Болгарии, Чехии, Словакии, а после них — в Турцию. Основной целью тура было заручиться военной и политической поддержкой этих стран: несмотря на то, что они не считаются основными центрами принятия решений, это всё равно помогает диверсифицировать дипломатическую поддержку. К тому же все страны-члены НАТО формально находятся в равном положении, и их голоса за увеличение поддержки наращивают давление на более крупных игроков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пожимает руку Владимиру Зеленскому по прибытии на встречу в Елисейский дворец в Париже, Франция, 14 мая 2023 года. Фото: Christophe Petit Tesson / EPA-EFE

Чехия, например, — одна из таких стран. Ее президент Петр Павел — один из лидеров в борьбе за поддержку Украины в ЕС. Так, он выступал за расширение поставок амуниции — и организовал одну из крупнейших сам. А впоследствии и вовсе заявил, что войска НАТО в Украине — не такое уж и невообразимое будущее. Это заявление, конечно, было во многом провокационным, учитывая западный консенсус, но оно могло способствовать очередному сдвигу «красных линий».

В августе 2023 года еще два личных визита Зеленского начали сдвигать «красную линию» по авиации. Сперва Владимир Зеленский посетил Швецию, где попросил о поставке шведских истребителей Gripen, а через несколько дней во время визита в Нидерландах смог заручиться обещанием поставок F-16 — первой такой сделкой в отношении западных самолетов.

Одновременно с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Данию. Это произошло сразу после анонсирования ею нового пакета военной помощи, который включал современные артиллерийские системы CAESAR, танки Leopard, боеприпасы и — сразу вслед за Нидерландами — истребители. Обсуждения в Копенгагене были сосредоточены именно на этом, в основном — на логистике и скорости доставки помощи.

Последние табу

Сейчас союзники отправляют в Украину практически все критически важные вооружения: противотанковое оружие, системы ПВО, артиллерию, танки, дроны и с недавнего времени самолеты. Постепенно увеличиваются поставки и в объемах.

Тем не менее, сохраняется еще несколько «табу». В частности, практически не поднимался вопрос отправки в Украину личного состава западных войск: в любых форматах, будь то войска, инструкторы или специалисты для обслуживания военной техники. Кроме того, до недавнего времени по-прежнему не допускались атаки по территории России.

Право Украины использовать западное вооружение для ударов по целям на территории РФ вызывало бурные дискуссии с самого начала войны. Вопрос обсуждался с участием в том числе бывших высокопоставленных военных как с практической, так и с этической точек зрения. Политики стран-союзниц бдительно отслеживали планы Украины на этот счет. Например, в 2023 году, в преддверии украинского контрнаступления, СМИ опубликовали утечку документов Пентагона, якобы сообщающих о планах Зеленского и военного командования Украины организовать нападение на российскую территорию. Реакция союзников была крайне негативная.

Это ограничение существовало не только на словах, но и напрямую влияло и на поставку вооружений. Поэтому

вплоть до середины 2023 года об отправке Украине артиллерии высокой дальности, в принципе способной поражать цели на территории России, не шло и речи. А то вооружение, которое всё-таки поставлялось, в Украину приезжало в «ограниченной комплектации». У установок могли быть сокращена дальность, отсутствовать системы GPS и так далее.

Даже HIMARS, которые Украина получила впервые в июне 2022 года, поставлялись исключительно с амуницией, позволяющей поражать цели не дальше 80 километров, — вместо возможных 300. Западные союзники объясняли это тем, что они «не сторона конфликта».

К маю 2024 года нежелание западных стран идти на уступки в этой области явно стало раздражать Зеленского. Невозможность атаковать военные объекты на приграничной территории России, считал он, значительно сковывает возможности Украины. Этому вторило и украинское командование: противостоять российским атакам было бы гораздо проще, если бы не было ограничений на удары по российской территории от союзников. Как минимум, Украина надеялась атаковать аэродромы, использующиеся для бомбардировок украинских городов.

Конечно, несмотря на позицию западных держав, Украина иногда нарушала правила. «Западные ограничения на поставляемое Украине оружие не помешали Киеву неоднократно атаковать цели в России», — говорит об этом Ши. Речь прежде всего идет об атаках дронами, которые Киев регулярно направляет вглубь России. Для этого используются как украинские, так и турецкие беспилотники.

Западное оружие под Курском

Как только западные страны сняли часть ограничений на использование своего дальнобойного оружия, украинские власти сразу же воспользовались этой новой возможностью. Уже 1 июня Украина использовала систему HIMARS для первых ударов по российской территории — в основном, как сообщалось, по объектам ПВО.

6 августа ВСУ неожиданно зашли на территорию России — это стало первой официальной операцией на территории РФ, и в ней также было задействовано западное оружие. При помощи HIMARS ВСУ атаковали российскую военную колонну и почти полностью ее уничтожили. Также установка была использована для атак по инфраструктуре: 21 августа поступили сообщения о разрушении как минимум трех мостов через реку Сейм.

Возможно, в курской операции используются и западные противотанковые ракеты Javelin и NLAW. Обе ракеты портативны, что делает их удобными для мобильных подразделений и вместе с тем непростыми для обнаружения и отслеживания. Бронетехника, поставляемая Западом, включая БМП M2 Bradley и боевую бронированную машину Stryker, тоже была замечена под Курском. При этом западные эксперты считают, что это значительно повысило эффективность «комбинированных маневров» Украины.

В операции участвует и более тяжелая техника. Например, источник BBC в министерстве обороны Великобритании подтвердил, что ВСУ используют в наступлении британские танки Challenger 2. Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина имеет право использовать британское оружие в целях самообороны, а именно так рассматривается курская операция. Также возможно, что в распоряжении ВСУ есть танки Abrams — по крайней мере, российские власти утверждают, что уничтожили их под Курском. Замечены в распоряжении ВСУ на территории РФ и немецкие Leopard, которые Берлин полтора года назад не хотел поставлять Украине из страха «эскалации». Сегодня же некоторые немецкие политики видят успех Украины под Курском как знак к поставке еще большего количества танков.

Украинский танк в Сумской области недалеко от границы с Россией, 15 августа 2024 года. Фото: Nikoletta Stoyanova / EPA-EFE

Этот новый, практически противоположный предыдущей стратегии подход западных стран объясняется, считает Джейми Ши, в том числе, тем, что Украина попала «в опасную ситуацию». Поскольку российская армия продолжает наступления на Донецк и угрожает жизненно важным украинским инфраструктурным узлам и линиям снабжения, объясняет он, дерзкий маневр ВСУ в глазах союзников выглядит вполне оправданным, если не необходимым.

Но о расширении изначально «допустимой» для Запада территории РФ, по которой могут вестись атаки, речи пока не идет.

И хотя нигде не оговорено, как далеко вглубь России могут заходить ВСУ с западной техникой, Ши считает, что Запад не будет возражать до тех пор, пока украинское наступление ограничено условно 30 километрами от границы. Крайней линией, по его мнению, могут считаться 100 километров.

По словам эксперта, сейчас это — главное разочарование для Киева. ВСУ, объясняет он, очень рассчитывают на поставку таких установок, как британский Storm Shadow, французский Scalp, немецкий Taurus и американский ATACMS. Удары ими вглубь России позволили бы атаковать аэродромы, ракетные площадки, хранилища нефти, газа и боеприпасов.

Сигнал для союзников

Возможно, Зеленский рассчитывал, что успехи курской операции помогут переубедить союзников: с самого ее начала он неоднократно заявлял, что опасения эскалации оказались беспочвенными, а все угрозы от РФ — блефом. Действительно, реакция российской пропаганды и Путина на операцию ВСУ — гораздо более тихая, чем ожидалось. Особенно на фоне регулярных угроз Кремля использовать ядерное оружие, которым Путин в очередной раз пригрозил в мае 2024 года. А действия российских властей, вроде введения режима КТО, скорее направлены на то, чтобы замять публичное обсуждение наступления ВСУ.

Давление на США и другие страны НАТО курская операция действительно создает, и постепенно становятся слышны голоса за полное снятие ограничений. При этом позиция США остается достаточно прочной: это было бы неоправданно. И хотя Зеленский, видимо, снова решил придерживаться более агрессивной дипломатической стратегии и открыто критикует западные страны за нерешительность, Джейми Ши не уверен, что США в ближайшем будущем будут готовы на уступки.

Некоторые страны, вроде Великобритании, во внутренних переговорах с союзниками уже выступают за разрешение ударов вглубь России и поставку дальнобойных установок Киеву. К этому мнению склоняются и некоторые европейские политики, в том числе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Аналогичные высказывания всё чаще появляются в СМИ. А Нидерланды тем временем и вовсе разрешили Украине применять их истребители F-16 в российском воздушном пространстве.

Одновременно украинская дипломатия продолжает активно работать с союзниками. На встрече с Жозепом Боррелем министр иностранных дел Кулеба заявил, что получение возможности ударов по военным целям вглубь России сейчас является приоритетом для Украины. При этом он подчеркнул несколько раз, что Украина заинтересована лишь в легитимных целях. Жозеп Боррель эту позицию поддерживает: «Ограничения должны быть сняты, иначе это оружие бесполезно».

В сочетании с оптимистичным сигналом о возможности украинских успехов в войне, который курская операция посылает миру, всё это объясняет надежды Зеленского на изменение политики Запада — пока, впрочем, не полностью окупившиеся. Однако, как предполагает Ши, Киев может повлиять на ситуацию делом. «Избежание жертв среди мирного населения и ограниченные цели в Курске, на мой взгляд, станут ключом к сохранению поддержки Запада», — резюмирует он. Дальнейшее развитие событий зависит от прогресса ВСУ под Курском и их метода ведения войны.

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