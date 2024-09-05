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Причем тут Путин?

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  • Леонид Невзлин
  • 5.09.2024, 12:38
  • 4,614
Причем тут Путин?

О детях в бункере.

Один из выводов, который может возникнуть после прочтения расследования «Досье» о детях Путина, что он не решится поставить мир на грань атомной войны или перейти эту грань. Не захочет же он, чтобы его дети провели жизнь в бункере. Нормальный человек не захочет, но причем тут Путин?

«Семья живет в изоляции», - фраза из вакансии для найма персонала, который должен работать с детьми. Очень точное описание. Они уже живут в изолированном мире, под колпаком ФСО, перемещаясь из одной резиденции в другую. В семье явный панический страх перед вирусами или возможным отравлением. Каждый допущенный до общения проходит двухнедельный карантин, дети пьют, как и сам Путин только из своих кружек.

Очевидно, что различий между резиденцией на Валдае и бункером где-нибудь в Сибири будет существенно меньше, чем с обычным миром, с которым они могут столкнуться в случае отставки папы. А если отставка будет не слишком добровольной, то различия могут быть кардинальными.

Ведь именно должность президента мафиозного государства обеспечивает ему и его детям-родственникам-друзьям тот уровень жизни, который у них есть. Новых олимпийских медалей у Кабаевой не предвидится, разве что тренером подрабатывать, конкурируя с Винер. Тимченко и Ротенберг, конечно, поделятся общаком, но это не то, что за госсчет, да и риски лишиться всего возрастают при любом, самом надежном преемнике. Поэтому Путин скорей пожертвует окружающим миром и своими холопами, чем готов будет потерять власть.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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